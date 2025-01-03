Усі погодяться, що зберігання має чималий вплив на якість продуктів та їх взаємодію з іншими компонентами. 24 Канал з посиланням на Ukr.Media розповідає, як потрібно зберігати кетчуп, який сьогодні є чи не в кожному домі.

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Як потрібно зберігати кетчуп

Коли ми купуємо кетчуп у супермаркетах або магазинах, то можемо побачити, що він стоїть на звичайних полицях без особливих температурних умов. Це дає багатьом хибне уявлення про те, як слід зберігати соус, внаслідок чого продукт опиняється у кухонній шафці.

Улюблений соус / Фото Pexels

Однак експерти одноголосно заявляють: це велика помилка, повторювати яку точно не варто. Кетчуп, незалежно від виду та виробника, завжди потрібно зберігати у холодильнику. Особливо це стосується вже відкритого кетчупу, зберігання якого в неналежних умовах може бути небезпечним для здоров'я.

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