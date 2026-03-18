Галичина знає, що робить: пісний яворівський пиріг з картоплею і гречкою

Яворівський пиріг легко впізнати за начинкою – усе побудовано на простому поєднанні картоплі, гречки та смаженої цибулі. Саме ця стримана комбінація зробила страву впізнаваною далеко за межами Галичини.

Пісний варіант зберігає ту саму основу, за яку цей пиріг цінують покоління. Він ситний, добре смакує і теплим, і холодним – чудовий варіант для посту!

Цікаво Перепис паски, яка вдасться у всіх: цей рецепт вже зберегли мільйони

Як приготувати яворівський пиріг?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти для тіста:

– 20 грамів свіжих дріжджів;

– 0,5 чайної ложки цукру;

– 550 грамів борошна;

– 250 мілілітрів теплої рідини з молока, сироватки та води;

– 2 яйця;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 3 столові ложки олії;

для начинки:

– 1,5 кілограма чищеної картоплі;

– 300 грамів гречаної крупи;

– 600 грамів цибулі;

– 100 мілілітрів олії;

– сіль, перець, мелений лавровий листок, кмин.

Так просто та смачно / Фото "Пані Стефа"

Приготування:

Дріжджі посипте ложкою цукру й залиште, щоб вони розійшлися. Борошно просійте в миску, додайте молоко, яйце, дріжджі, дрібку солі та замісіть тісто. Потім влийте теплу олію й добре вимісіть, щоб тісто увібрало жир. Перекладіть його в миску, змащену олією, накрийте рушником і поставте в тепле місце. Тим часом приготуйте начинку. Картоплю очистьте, відваріть і розімніть у гладке пюре без грудочок. Сиру гречану крупу промийте, залийте окропом врівень із крупою, доведіть до кипіння й варіть, поки вона не вбере всю воду. Цибулю очистьте, наріжте дрібним кубиком. На пательні розігрійте олію, викладіть цибулю й, помішуючи, смажте до легкої карамелізації. Картопляне пюре змішайте з гречкою, додайте смажену цибулю, сіль, перець і спеції до смаку, після чого вимішайте все до однорідності. Коли тісто підійде, розкачайте його до товщини не більш як 1 сантиметр. У центр викладіть начинку, сформувавши акуратний стіжок. З’єднайте краї тіста й добре защипніть. Перекладіть пиріг у змащену олією та присипану борошном форму швом донизу. Верх наколіть виделкою, змастіть збитим яйцем і посипте кмином. Випікайте 50 – 60 хвилин за температури 190 – 200 градусів. Готовому пирогу дайте охолонути, а тоді подавайте.

Як вибрати смачну гречку?

Перше на що варто звернути увагу – колір, повідомляє Ukr.media. Хороша гречка має рівномірний коричневий відтінок. Якщо частина зерен дуже світла, а частина майже темна – це свідчить про нерівномірну обробку. Надто темна крупа інколи означає, що її пересмажили під час виробництва, і тоді смак буде різкішим, навіть трохи гіркуватим.

У прозорій упаковці добре видно ще одну важливу річ – чистоту. Якісна гречка не повинна містити пилу, уламків, лушпиння чи сторонніх домішок. Якщо на дні пакета багато дрібної крихти, це ознака, що крупа ламка або не надто акуратно фасована.

Після варіння така гречка частіше дає менш охайну текстуру. Добре, коли зерна приблизно одного розміру. Це не дрібниця: однакова крупність означає, що гречка приготується рівномірно. Якщо в пакеті змішані великі ядра і багато дрібного битого зерна, частина вже буде готова, коли інша ще лишатиметься твердою.

Що смачного приготувати?