Все улюблене в одній тарілці: яєчня Фламенко – рецепт вдалого початку тижня

Смачний сніданок здатен визначити настій на весь день. А ранковий прийом їжі у понеділок важливіший вдвічі.

Цей рецепт полюбляють за простоту та ідеальний смак. Іспанські кулінари як ніхто інший знаються на цьому поєднанні. 24 Канал пропонує почати продуктивний тиждень за рецептом BBC Food.

Цікаво Легкий секрет і найкращий результат: в якому порядку змішувати інгредієнти для ідеальних млинців

Рецепт яєчні Фламенко

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 столові ложки оливкової олії;

– 1 маленька цибулина, нарізана;

– 1 зубчик часнику, подрібнений;

– 80 грамів шинки серрано, нарізаної;

– 1 чайна ложка гарячої копченої паприки;

– кілька помідорів, очищених від шкірки та нарізаних;

– 1 чайна ложка томатного пюре;

– 75 грамів свіжого або замороженого гороху;

– 100 грамів тонкої зеленої квасолі;

– 4 яйця вільного вигулу;

– 12 скибочок чорізо;

– 1 червоний перець, смажений і очищений від шкірки, нарізаний на 8 смужок (або перець із банки);

– сіль – до смаку;

– свіжозмелений чорний перець – до смаку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. На середньому вогні розігрійте олію у великій сковороді з кришкою, що підходить для духовки, або в неглибокій каструлі. Готуйте цибулю та часник, поки вони не стануть м'якими, близько 5 – 10 хвилин. Додайте шинку та паприку і смажте ще 3 хвилини. Потім додайте помідори та томатне пюре, накрийте кришкою та тушкуйте 10 – 15 хвилин, доки помідори не стануть м'якими. Паралельно доведіть воду до кипіння в каструлі. Додайте горох і квасолю, варіть 3 – 4 хвилини, потім злийте воду і швидко охолодіть під холодною водою. Якщо використовуєте заморожений горох, попереднє варіння не потрібне. Додайте горох і квасолю до томатного соусу. Вбийте яйця в соус. Викладіть скибочки чорізо та смужки червоного перцю навколо яєць. Приправте сіллю і перцем. Запікайте в духовці 10 хвилин, або поки білки не затвердіють, а жовтки залишаться м'якими. Перевірте через 8 хвилин. Або готуйте на плиті на середньому вогні під кришкою протягом 10 хвилин. Тим часом натріть хліб часником, змастіть олією і обсмажте на сковороді або грилі. Подавайте страву з грильованим хлібом.

Смачного!

Коли немає часу на сніданок: сендвіч, який подають у ресторанах.