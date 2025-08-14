Укр Рус
14 серпня, 18:40
1

Найсмачніший холодний суп у житті: готуємо язму за 15 хвилин – зірка караїмської кухні

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт холодного супу язма включає кефір, огірок, кріп, часник та сіль, готується за 15 хвилин.
  • Язма – традиційна страва тюркських народів, яка прийшла до нас крізь покоління. 

Поки на вулиці спека, можна насолоджуватися неймовірними холодними супами. Окрошка – далеко не єдиний варіант, а з цим рецептом вона ризикує відійти на другий план.

Язма походить ще від тюркських народів, тому рецепт зазнавав багатьох трансформацій. Та як би ви її не готували – задоволення завжди буде на найвищому рівні. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "ЇжаКультура".

Цікаво Ним би пишався світ, але він – наш: як приготувати український книш – автентичний рецепт

Як приготувати язму? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 1 літр кефіру;
– 1 огірок;
– 30 грамів кропу;
– 4 зубчики часнику;
– 5 грамів солі. 

Приготування

  1. Огірок та зелень ретельно промийте й обсушіть.
  2. Огірок натріть та відіжміть зайву рідину.
  3. Часник очистьте та подрібніть за допомогою преса або дрібної тертки.
  4. Кріп наріжте.
  5. У невеликій каструльці з’єднайте всі підготовлені інгредієнти з густим кефіром, посоліть і добре перемішайте. 

Смачного!

