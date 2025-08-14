Найсмачніший холодний суп у житті: готуємо язму за 15 хвилин – зірка караїмської кухні
- Рецепт холодного супу язма включає кефір, огірок, кріп, часник та сіль, готується за 15 хвилин.
- Язма – традиційна страва тюркських народів, яка прийшла до нас крізь покоління.
Поки на вулиці спека, можна насолоджуватися неймовірними холодними супами. Окрошка – далеко не єдиний варіант, а з цим рецептом вона ризикує відійти на другий план.
Язма походить ще від тюркських народів, тому рецепт зазнавав багатьох трансформацій. Та як би ви її не готували – задоволення завжди буде на найвищому рівні. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "ЇжаКультура".
Як приготувати язму?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 літр кефіру;
– 1 огірок;
– 30 грамів кропу;
– 4 зубчики часнику;
– 5 грамів солі.
Приготування:
- Огірок та зелень ретельно промийте й обсушіть.
- Огірок натріть та відіжміть зайву рідину.
- Часник очистьте та подрібніть за допомогою преса або дрібної тертки.
- Кріп наріжте.
- У невеликій каструльці з’єднайте всі підготовлені інгредієнти з густим кефіром, посоліть і добре перемішайте.
Смачного!
