Поки на вулиці спека, можна насолоджуватися неймовірними холодними супами. Окрошка – далеко не єдиний варіант, а з цим рецептом вона ризикує відійти на другий план.

Язма походить ще від тюркських народів, тому рецепт зазнавав багатьох трансформацій. Та як би ви її не готували – задоволення завжди буде на найвищому рівні. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "ЇжаКультура".

Цікаво Ним би пишався світ, але він – наш: як приготувати український книш – автентичний рецепт

Як приготувати язму?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 літр кефіру;

– 1 огірок;

– 30 грамів кропу;

– 4 зубчики часнику;

– 5 грамів солі.

Приготування:

Огірок та зелень ретельно промийте й обсушіть. Огірок натріть та відіжміть зайву рідину. Часник очистьте та подрібніть за допомогою преса або дрібної тертки. Кріп наріжте. У невеликій каструльці з’єднайте всі підготовлені інгредієнти з густим кефіром, посоліть і добре перемішайте.

Смачного!

Ми пʼємо каву кожного дня, та чи завжди ми впевнені у її якості? Є простий спосіб з водою, який дозволить перевірити каву на наявність домішок.