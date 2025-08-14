Язма походить ще від тюркських народів, тому рецепт зазнавав багатьох трансформацій. Та як би ви її не готували – задоволення завжди буде на найвищому рівні. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "ЇжаКультура".

Цікаво Ним би пишався світ, але він – наш: як приготувати український книш – автентичний рецепт

Як приготувати язму?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 1 літр кефіру;
– 1 огірок;
– 30 грамів кропу;
– 4 зубчики часнику;
– 5 грамів солі.

Приготування:

  1. Огірок та зелень ретельно промийте й обсушіть.
  2. Огірок натріть та відіжміть зайву рідину.
  3. Часник очистьте та подрібніть за допомогою преса або дрібної тертки.
  4. Кріп наріжте.
  5. У невеликій каструльці з’єднайте всі підготовлені інгредієнти з густим кефіром, посоліть і добре перемішайте.

Смачного!

Ми пʼємо каву кожного дня, та чи завжди ми впевнені у її якості? Є простий спосіб з водою, який дозволить перевірити каву на наявність домішок.