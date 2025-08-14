Язма происходит еще от тюркских народов, поэтому рецепт подвергался многим трансформациям. Но как бы вы его не готовили – удовольствие всегда будет на высшем уровне. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "ЇжаКультура".
Как приготовить язму?
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 литр кефира;
– 1 огурец;
– 30 граммов укропа;
– 4 зубчика чеснока;
– 5 граммов соли.
Приготовление:
- Огурец и зелень тщательно промойте и обсушите.
- Огурец натрите и отожмите лишнюю жидкость.
- Чеснок очистите и измельчите с помощью пресса или мелкой терки.
- Укроп нарежьте.
- В небольшой кастрюльке соедините все подготовленные ингредиенты с густым кефиром, посолите и хорошо перемешайте.
Приятного аппетита!
