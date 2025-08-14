Пока на улице жара, можно наслаждаться невероятными холодными супами. Окрошка далеко не единственный вариант, а с этим рецептом она рискует отойти на второй план.

Язма происходит еще от тюркских народов, поэтому рецепт подвергался многим трансформациям. Но как бы вы его не готовили – удовольствие всегда будет на высшем уровне. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "ЇжаКультура".

Интересно Им бы гордился мир, но он – наш: как приготовить украинский кныш – аутентичный рецепт

Как приготовить язму?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 литр кефира;

– 1 огурец;

– 30 граммов укропа;

– 4 зубчика чеснока;

– 5 граммов соли.

Приготовление:

Огурец и зелень тщательно промойте и обсушите. Огурец натрите и отожмите лишнюю жидкость. Чеснок очистите и измельчите с помощью пресса или мелкой терки. Укроп нарежьте. В небольшой кастрюльке соедините все подготовленные ингредиенты с густым кефиром, посолите и хорошо перемешайте.

Приятного аппетита!

Мы пьем кофе каждый день, и всегда ли мы уверены в его качестве? Есть простой способ с водой, который позволит проверить кофе на наличие примесей.