Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Самый вкусный холодный суп в жизни: готовим язму за 15 минут – звезда караимской кухни
14 августа, 18:40
1

Самый вкусный холодный суп в жизни: готовим язму за 15 минут – звезда караимской кухни

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт холодного супа язма включает кефир, огурец, укроп, чеснок и соль, готовится за 15 минут.
  • Язма – традиционное блюдо тюркских народов, которое пришло к нам сквозь поколения.

Пока на улице жара, можно наслаждаться невероятными холодными супами. Окрошка далеко не единственный вариант, а с этим рецептом она рискует отойти на второй план.

Язма происходит еще от тюркских народов, поэтому рецепт подвергался многим трансформациям. Но как бы вы его не готовили – удовольствие всегда будет на высшем уровне. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "ЇжаКультура".

Интересно Им бы гордился мир, но он – наш: как приготовить украинский кныш – аутентичный рецепт

Как приготовить язму?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты
– 1 литр кефира;
– 1 огурец;
– 30 граммов укропа;
– 4 зубчика чеснока;
– 5 граммов соли.

Приготовление:

  1. Огурец и зелень тщательно промойте и обсушите.
  2. Огурец натрите и отожмите лишнюю жидкость.
  3. Чеснок очистите и измельчите с помощью пресса или мелкой терки.
  4. Укроп нарежьте.
  5. В небольшой кастрюльке соедините все подготовленные ингредиенты с густым кефиром, посолите и хорошо перемешайте.

Приятного аппетита!

Мы пьем кофе каждый день, и всегда ли мы уверены в его качестве? Есть простой способ с водой, который позволит проверить кофе на наличие примесей.