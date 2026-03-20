Закуска від шефа з тунцем, авокадо та огірком: таке свято можна влаштовувати кожного дня

Весна – це повернення тепла та гарного настрою. То ж чому б не відсвяткувати її смачною закускою?

Яскрава закуска – це чудова нагода влаштувати собі свято у будь-який момент. Достатньо кількох інгредієнтів, щоб насолодитися неперевершеним смаком, розповідає TikTok vivien_kb.

Як приготувати закуску з авокадо?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– огірок;

– тунець;

– авокадо;

– крем-сир;

– грецький йогурт;

– трішки гірчиці.

Приготування:

За допомогою овочечистки наріжте свіжий огірок довгими тонкими слайсами та викладіть їх на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу. Розмістіть скибочки в ряд, злегка накладаючи краї одну на одну для створення суцільного полотна. У невеликій ємності змішайте консервований тунець із густим йогуртом та ложкою гірчиці, розтираючи масу до стану паштету. Рівномірно змастіть огіркову основу тонким шаром ніжного крем-сиру. Зверху обережно викладіть підготовлену рибну суміш, додайте нарізане тонкими смужками авокадо та щільно скрутіть усе в акуратний рулет. Перед подачею наріжте отриманий рол на порційні шматочки, щоб отримати ефектну та корисну закуску.

Як вибрати авокадо?

Насамперед звертайте увагу на колір та стан шкірки авокадо. Для більшості популярних сортів, як-от Хасс, темно-фіолетовий або майже чорний колір свідчить про стиглість, тоді як яскраво-зелені плоди зазвичай ще тверді й потребують кількох днів для дозрівання, підказує Onet.

Поверхня має бути цілісною, без темних плям, глибоких вм'ятин або ознак цвілі біля плодоніжки, оскільки будь-яке пошкодження оболонки прискорює окислення м’якуша всередині. Обов’язково проведіть тест на дотик: злегка натисніть долонею на плід. Стигле авокадо має бути пружним, піддаватися легкому тиску, але миттєво відновлювати форму.

Якщо плід відчувається кам'яним, він буде терпким на смак, а якщо палець залишає глибоку вм'ятину, яка не зникає, то авокадо вже перестигло і, найімовірніше, має темні волокна та неприємний присмак всередині.

