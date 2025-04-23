Вона красивіша за "Шубу": закуска з буряка і оселедця, про яку повинен дізнатися кожен

Буряк та оселедець – це ідеальний дует, який завжди доречний на вашому столі. А якщо трішки почаклувати, то він цілком може претендувати і на визнання кулінарним шедевром.

З цією закускою у вас не виникне зайвих турбот, а от задоволення вона принесе чимало. 24 Канал пропонує приготувати її за рецептом порталу "Пательня".

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Рецепт закуски з буряка та оселедця

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 120 грамів філе оселедця;

– 100 грамів вареного буряка;

– під зеленого яблука;

– 2 – 3 мариновані огірки;

– 30 грамів білої частини цибулі порей;

– 2 столові ложки кропу і петрушки;

– 200 грамів жирної сметани;

– 100 грамів натурального йогурту;

– 10 грамів желатину;

– консервована кукурудза для прикраси;

– пів склянки холодної води.

Приготування:

Дрібно наріжте огірки, цибулю, буряк, оселедець і яблуко. Додайте трохи подрібненої зелені та акуратно все перемішайте в глибокій мисці. Желатин залийте водою і залиште набухати. Коли він повністю розм’якне, підігрійте на водяній бані або в мікрохвильовці до повного розчинення, але не доводьте до кипіння. Дайте охолонути. У мисці з’єднайте сметану з натуральним йогуртом, влийте розтоплений желатин і добре перемішайте до однорідності. Отриману кремову суміш влийте до овочів з оселедцем і знову перемішайте. Розкладіть масу по формах або креманках. Поставте в холодильник щонайменше на 6 – 8 годин, краще — на ніч. Перед подачею обережно переверніть формочки на сервірувальні тарілки. Прикрасьте зверху зеленню та зернами кукурудзи.

Смачного!

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