Її подають в ресторанах: закуска з кабачків, яка приємно здивує смаком і простотою

Кабачки – універсальний інгредієнт, який слугує як самостійною стравою, так і доповненням до основних блюд. Їх часто використовують у закусках, тому вони популярні як серед домашніх кулінарів, так і серед шеф-кухарів ресторанів.

Коли хочеться чогось оригінального, можна приготувати смачну закуску з кабачків, помідорів та пікантного соусу. Підготовчий процес займе 5 хвилин, а решту зробить духовка, запевняє 24 Канал з посиланням на Woman24.

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Закуска з кабачків

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– кабачки;

– помідори;

– плавлений сирок;

– часник;

– кріп;

– майонез.

Приготування:

Кабачки та помідори наріжте кружальцями. Деко застеліть пергаментом, й злегка змастіть його маслом. Викладіть кабачки в один шар.

З сиру, часнику, кропу та майонезу приготуйте соус. І по чайній ложці нанесіть на кожен кабачок. Зверху покладіть помідори.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте кабачки приблизно 20 хвилин. Перед подачею можете прикрасити зеленню.

Смачного!

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