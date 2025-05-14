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14 травня, 22:10
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Не закуска, а справжнє диво: як приготувати редиску в ароматному маслі

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Цю закуску повинен навчитися готувати кожен. Кілька простих маніпуляцій – і на вашому столі буде сама вишуканість.

Редиска може бути не лише смачним додатком до салатів, а й оригінальною пікантною закускою. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом переможниці "МастерШеф" Наталки Нікішиної, яким вона поділилася у своєму інстаграмі

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Рецепт редиски в ароматному маслі 

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– пучок редису;
– 50 грамів шпинату;
– 30 грамів петрушки;
– 150 мілілітрів олії;
– 100 грамів вершкового масла. 

Приготування

  1. Бланшуємо зелень в окропі і викладаємо у воду з льодом. 
  2. Відтискаємо зайву вологу, перекладаємо в чашу блендера, додаємо соняшникову олію та перебиваємо до однорідності. 
  3. Потім прогріваємо суміш та пропускаємо через марлю. Ставимо олійку на лід, щоб відшарувався осад. 
  4. Масло топимо у мікрохвильовці та змішуємо суміші. 
  5. Ставимо на 10 хвилин у морозилку.
  6. Змочуємо редис у суміші та подаємо до столу.

Смачного!

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