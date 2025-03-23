23 березня, 18:30
І начинка, і соус, і намазка, і закуска: як перетворити звичайну цибулю на делікатес
Якщо у вас є трішки фантазії, то навіть з цибулі можна зробити делікатес. Головне – правильно обрати допоміжні компоненти.
Цибуля та сметана – ідеальний дует, з якого можна створити універсальну закуску. Вона може виконувати багато ролей та точно не підведе зі смаком, розповідає 24 Канал з посиланням на "Господинька".
До речі Ви тепер завжди будете використовувати цей прийом: навіщо додавати соду до смаженої цибулі
Рецепт закуски з цибулі
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів цибулі;
– 3 столові ложки олії;
– 2 столові ложки сметани;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Цибулю нарізаємо дрібними кубиками.
- Смажимо на добре розігрітій пательні 5 – 7 хвилин.
- Зменшуємо вогонь та готуємо ще 15 хвилин, без кришки, поки цибуля не стане золотистою та м'якою.
- Зливаємо олію та збираємо цибулю ложкою в окрему тарілку. Олію не виливаємо – нею можна полити картоплю або заправити салат.
- Додаємо до цибулі сметану, солимо та перчимо до смаку.
- Використовуємо як соус, закуску або намазку.
Смачного!
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