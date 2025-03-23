Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски І начинка, і соус, і намазка, і закуска: як перетворити звичайну цибулю на делікатес
23 березня, 18:30
1

І начинка, і соус, і намазка, і закуска: як перетворити звичайну цибулю на делікатес

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Якщо у вас є трішки фантазії, то навіть з цибулі можна зробити делікатес. Головне – правильно обрати допоміжні компоненти.

Цибуля та сметана – ідеальний дует, з якого можна створити універсальну закуску. Вона може виконувати багато ролей та точно не підведе зі смаком, розповідає 24 Канал з посиланням на "Господинька".

До речі Ви тепер завжди будете використовувати цей прийом: навіщо додавати соду до смаженої цибулі

Рецепт закуски з цибулі 

  • Час: 25 хвилин 
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 600 грамів цибулі;
– 3 столові ложки олії;
– 2 столові ложки сметани;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками. 
  2. Смажимо на добре розігрітій пательні 5 – 7 хвилин.
  3. Зменшуємо вогонь та готуємо ще 15 хвилин, без кришки, поки цибуля не стане золотистою та м'якою.
  4. Зливаємо олію та збираємо цибулю ложкою в окрему тарілку. Олію не виливаємо – нею можна полити картоплю або заправити салат. 
  5. Додаємо до цибулі сметану, солимо та перчимо до смаку. 
  6. Використовуємо як соус, закуску або намазку. 

Смачного!

Смачніше за хумус: простий рецепт особливої намазки