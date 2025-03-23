І начинка, і соус, і намазка, і закуска: як перетворити звичайну цибулю на делікатес

Якщо у вас є трішки фантазії, то навіть з цибулі можна зробити делікатес. Головне – правильно обрати допоміжні компоненти.

Цибуля та сметана – ідеальний дует, з якого можна створити універсальну закуску. Вона може виконувати багато ролей та точно не підведе зі смаком, розповідає 24 Канал з посиланням на "Господинька".

До речі Ви тепер завжди будете використовувати цей прийом: навіщо додавати соду до смаженої цибулі

Рецепт закуски з цибулі

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів цибулі;

– 3 столові ложки олії;

– 2 столові ложки сметани;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Цибулю нарізаємо дрібними кубиками. Смажимо на добре розігрітій пательні 5 – 7 хвилин. Зменшуємо вогонь та готуємо ще 15 хвилин, без кришки, поки цибуля не стане золотистою та м'якою. Зливаємо олію та збираємо цибулю ложкою в окрему тарілку. Олію не виливаємо – нею можна полити картоплю або заправити салат. Додаємо до цибулі сметану, солимо та перчимо до смаку. Використовуємо як соус, закуску або намазку.

Смачного!

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