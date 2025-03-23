Лук и сметана – идеальный дуэт, из которого можно создать универсальную закуску. Она может выполнять много ролей и точно не подведет со вкусом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Господинька".
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Рецепт закуски из лука
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов лука;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 2 столовые ложки сметаны;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Лук нарезаем мелкими кубиками.
- Жарим на хорошо разогретой сковороде 5 – 7 минут.
- Уменьшаем огонь и готовим еще 15 минут, без крышки, пока лук не станет золотистым и мягким.
- Сливаем масло и собираем лук ложкой в отдельную тарелку. Масло не выливаем – им можно полить картофель или заправить салат.
- Добавляем к луку сметану, солим и перчим по вкусу.
- Используем как соус, закуску или намазку.
Приятного аппетита!
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