Лук и сметана – идеальный дуэт, из которого можно создать универсальную закуску. Она может выполнять много ролей и точно не подведет со вкусом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Господинька".

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Рецепт закуски из лука

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов лука;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 2 столовые ложки сметаны;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Лук нарезаем мелкими кубиками. Жарим на хорошо разогретой сковороде 5 – 7 минут. Уменьшаем огонь и готовим еще 15 минут, без крышки, пока лук не станет золотистым и мягким. Сливаем масло и собираем лук ложкой в отдельную тарелку. Масло не выливаем – им можно полить картофель или заправить салат. Добавляем к луку сметану, солим и перчим по вкусу. Используем как соус, закуску или намазку.

Приятного аппетита!

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