Цибуля та сметана – ідеальний дует, з якого можна створити універсальну закуску. Вона може виконувати багато ролей та точно не підведе зі смаком, розповідає 24 Канал з посиланням на "Господинька".

До речі Ви тепер завжди будете використовувати цей прийом: навіщо додавати соду до смаженої цибулі

Рецепт закуски з цибулі

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 600 грамів цибулі;
– 3 столові ложки олії;
– 2 столові ложки сметани;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками.
  2. Смажимо на добре розігрітій пательні 5 – 7 хвилин.
  3. Зменшуємо вогонь та готуємо ще 15 хвилин, без кришки, поки цибуля не стане золотистою та м'якою.
  4. Зливаємо олію та збираємо цибулю ложкою в окрему тарілку. Олію не виливаємо – нею можна полити картоплю або заправити салат.
  5. Додаємо до цибулі сметану, солимо та перчимо до смаку.
  6. Використовуємо як соус, закуску або намазку.

Смачного!

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