І солодко, і солоно: найкраща закуска цього літа з Одеси

Соковите мʼясо з лагідними ягідними нотками подарує вам особливий кулінарний досвід. Ця закуска доводить – над шедеврами не завжди потрібно довго чаклувати.

Кілька видів мʼяса, сир та малина – це поєднання, з якого просто мусить вийти шедевр. Ця закуска має всі шанси на те, аби стати вашим фаворитом цього літа, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії". Цікаво День хот-дога: 4 найкращі рецепти страв для літнього пікніка Як приготувати оригінальну одеську закуску? Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 5 Інгредієнти:

– 3 курячих філе;

– 150 грамів малини;

– 10 смужок бекону;

– 100 грамів твердого сиру;

– сіль та перець до смаку. Приготування: Наріжте куряче філе тонкими смужками, приправте сіллю та улюбленими спеціями. Натріть твердий сир на тертці. На кожну смужку філе викладіть трохи натертого сиру та кілька ягід малини. Акуратно загорніть філе у рулетики, закріпіть шпажками або кондитерським шпагатом. Кожен рулетик обгорніть скибкою бекону. Смажте закуску на грилі або сковороді з невеликою кількістю олії до рум’яної скоринки. Смачного! Шедевр за 2 хвилини: намазка, яку мусить спробувати кожен.