6 квітня, 21:11
Гості миттєво вас розхвалять: яйця "тюльпани" – 2 хвилини на шедевр
Від того, як виглядатимуть закуски, залежить враження від першого погляду на ваш стіл. І треба зовсім трішки, аби гарантувати захват з першої ж секунди.
Ця закуска точно одразу кинеться в очі гостям, а коли вони її спробують, то розхвалюватимуть ваші кулінарні таланти як ніколи раніше, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".
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Рецепт яєць "тюльпанів"
- Час: 2 – 5 хвилин
- Порцій: 7
Інгредієнти:
– 7 варених яєць;
– 100 грамів крабових паличок;
– 1 плавлений сирок;
– 1 зубчик часнику;
– 2 столові ложки майонезу;
– зелена цибуля (для стеблинок).
Приготування:
- Робимо на яйцях розріз навхрест.
- Жовтки виймаємо та переминаємо вилкою до однорідності.
- Дрібно натираємо крабові палички та змішуємо з жовтками.
- Так само натираємо сирок і продавлюємо часник. Змішуємо, заправляємо майонезом, солимо та перчимо.
- Начиняємо яйця начинкою.
- Викладаємо яйця на "стеблинки" із зеленої цибулі.
Смачного!
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