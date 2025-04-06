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6 квітня, 21:11
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Гості миттєво вас розхвалять: яйця "тюльпани" – 2 хвилини на шедевр

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Від того, як виглядатимуть закуски, залежить враження від першого погляду на ваш стіл. І треба зовсім трішки, аби гарантувати захват з першої ж секунди.

Ця закуска точно одразу кинеться в очі гостям, а коли вони її спробують, то розхвалюватимуть ваші кулінарні таланти як ніколи раніше, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачненьке"

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Рецепт яєць "тюльпанів"

  • Час: 2 – 5 хвилин
  • Порцій: 7 

Інгредієнти
– 7 варених яєць;
– 100 грамів крабових паличок;
– 1 плавлений сирок;
– 1 зубчик часнику;
– 2 столові ложки майонезу;
– зелена цибуля (для стеблинок). 

Приготування

  1. Робимо на яйцях розріз навхрест. 
  2. Жовтки виймаємо та переминаємо вилкою до однорідності. 
  3. Дрібно натираємо крабові палички та змішуємо з жовтками. 
  4. Так само натираємо сирок і продавлюємо часник. Змішуємо, заправляємо майонезом, солимо та перчимо. 
  5. Начиняємо яйця начинкою. 
  6. Викладаємо яйця на "стеблинки" із зеленої цибулі. 

Смачного!

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