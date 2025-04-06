Від того, як виглядатимуть закуски, залежить враження від першого погляду на ваш стіл. І треба зовсім трішки, аби гарантувати захват з першої ж секунди.

Ця закуска точно одразу кинеться в очі гостям, а коли вони її спробують, то розхвалюватимуть ваші кулінарні таланти як ніколи раніше, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачненьке". Цікаво Зберігайте і насолоджуйтесь: 3 найпростіші салати з пекінської капусти, які зроблять свято Рецепт яєць "тюльпанів" Час : 2 – 5 хвилин

: 2 – 5 хвилин Порцій: 7 Інгредієнти:

– 7 варених яєць;

– 100 грамів крабових паличок;

– 1 плавлений сирок;

– 1 зубчик часнику;

– 2 столові ложки майонезу;

– зелена цибуля (для стеблинок). Приготування: Робимо на яйцях розріз навхрест. Жовтки виймаємо та переминаємо вилкою до однорідності. Дрібно натираємо крабові палички та змішуємо з жовтками. Так само натираємо сирок і продавлюємо часник. Змішуємо, заправляємо майонезом, солимо та перчимо. Начиняємо яйця начинкою. Викладаємо яйця на "стеблинки" із зеленої цибулі. Смачного! Сік з неї так і капає: рецепт ідеальної шинки на паску.