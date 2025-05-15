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15 травня, 14:11
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В магазині точно не знайдете: готуємо закусочне масло з грибами на грінки

Марта Касіянчук

На хліб завжди хочеться намастити щось смачненьке. Ідеальним варіантом стане закусочне масло – його можна приготувати з будь-якими інгредієнтами, наприклад, з грибами.

Таке закусочне масло стане відмінним доповненням до перекусу. Воно готується дуже швидко та просто. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на Novosti24.

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Закусочне масло з грибами

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 300 грамів печериць;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– кріп, петрушка;
– сіль, перець – на смак;
– 1 цибуля;
– 200 грамів вершкового масла.

Приготування:

  1. Масло поставте на кухні, щоб воно стало м'яким поки ви готуєте інші інгредієнти. Так буде легше перемішувати компоненти.
     
  2. Гриби промийте та наріжте. На сковороді з олією підсмажте печериці. Наприкінці додайте петрушку, кріп, сіль, перець, часник.
     
  3. Тепер гриби змішайте з маслом. Поставте в холодильник, щоб воно охололо. А потім намастіть на скибку улюбленого хліба.

Смачного!

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