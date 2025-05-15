В магазині точно не знайдете: готуємо закусочне масло з грибами на грінки

На хліб завжди хочеться намастити щось смачненьке. Ідеальним варіантом стане закусочне масло – його можна приготувати з будь-якими інгредієнтами, наприклад, з грибами.

Таке закусочне масло стане відмінним доповненням до перекусу. Воно готується дуже швидко та просто. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на Novosti24. Читайте також Швидко, а головне бюджетно: смачна сезонна закуска з помідорів Закусочне масло з грибами Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 300 грамів печериць;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– кріп, петрушка;

– сіль, перець – на смак;

– 1 цибуля;

– 200 грамів вершкового масла. Приготування: Масло поставте на кухні, щоб воно стало м'яким поки ви готуєте інші інгредієнти. Так буде легше перемішувати компоненти.

Гриби промийте та наріжте. На сковороді з олією підсмажте печериці. Наприкінці додайте петрушку, кріп, сіль, перець, часник.

Тепер гриби змішайте з маслом. Поставте в холодильник, щоб воно охололо. А потім намастіть на скибку улюбленого хліба. Смачного! Теж приготуйте: легкий салат з броколі.