3 січня, 15:23
Хрустка скоринка і ніжна серединка: рецепт картопельки, яка стала хітом соцмереж

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Запечена картопля повинна мати хрумку скоринку і ніжну серединку, для чого використовують сорти з середнім або високим вмістом крохмалю.
  • Для приготування потрібно багато олії або жиру, крупна сіль, часник, сіль, перець і розмарин.

Запечена картопля – улюблений гарнір, який пасує і на святковому столі. Якщо приготувати її у цей спосіб, то море яскравих вражень гарантовано!

Ідеальна запечена картопля – це коли хрумка скоринка приховує дуже ніжну серединку. 24 Канал пропонує скористатися рецептом блогера Олексія Хоменка та отримати саме такий результат. 

Як смачно запекти картоплю? 

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– картопля;
– багато олії або жиру;
– крупна сіль;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку;
– розмарин до смаку. 

Таку картоплю можна готувати хоч кожен день: відео 

Приготування

  1. Картоплю добре вимийте, очистьте й наріжте великими приблизно однаковими шматками.
  2. Опустіть у киплячу підсолену воду та проваріть близько 5 хвилин — шматки мають лише злегка схопитися зовні, залишаючись щільними всередині.
  3. Воду злийте, після чого акуратно потрясіть каструлю, щоб краї картоплі стали пухнастими й шорсткими — саме це забезпечить надзвичайно хрустку скоринку після запікання.
  4. Поки картопля проварюється, добре розігрійте в духовці деко з великою кількістю олії або жиру. Олія має бути дуже гарячою.
  5. Обережно викладіть картоплю на деко й запікайте приблизно 90 хвилин при 160 градусах, двічі перевертаючи шматочки, щоб вони рівномірно підрум’янилися з усіх боків.
  6. За кілька хвилин до готовності додайте дрібно нарізаний часник і розмарин — вони наповнять страву ароматом і не встигнуть підгоріти.
  7. За бажанням готову картоплю можна промокнути паперовим рушником від зайвого жиру та притрусити крупною сіллю.

Яку картоплю обирати для запікання? 

Для запікання найкраще підходять сорти з середнім або високим вмістом крохмалю. Вони вирізняються жовтим відтінком мʼякоті підказує Haps

Також можна звернути увагу на шкірку – вона повинна бути світло-коричневою. Така картопля при запіканні виходить дуже смачною. 

