Хрустка скоринка і ніжна серединка: рецепт картопельки, яка стала хітом соцмереж

Запечена картопля – улюблений гарнір, який пасує і на святковому столі. Якщо приготувати її у цей спосіб, то море яскравих вражень гарантовано!

Ідеальна запечена картопля – це коли хрумка скоринка приховує дуже ніжну серединку. 24 Канал пропонує скористатися рецептом блогера Олексія Хоменка та отримати саме такий результат.

Як смачно запекти картоплю?

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– картопля;

– багато олії або жиру;

– крупна сіль;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку;

– розмарин до смаку.

Таку картоплю можна готувати хоч кожен день: відео

Приготування:

Картоплю добре вимийте, очистьте й наріжте великими приблизно однаковими шматками. Опустіть у киплячу підсолену воду та проваріть близько 5 хвилин — шматки мають лише злегка схопитися зовні, залишаючись щільними всередині. Воду злийте, після чого акуратно потрясіть каструлю, щоб краї картоплі стали пухнастими й шорсткими — саме це забезпечить надзвичайно хрустку скоринку після запікання. Поки картопля проварюється, добре розігрійте в духовці деко з великою кількістю олії або жиру. Олія має бути дуже гарячою. Обережно викладіть картоплю на деко й запікайте приблизно 90 хвилин при 160 градусах, двічі перевертаючи шматочки, щоб вони рівномірно підрум’янилися з усіх боків. За кілька хвилин до готовності додайте дрібно нарізаний часник і розмарин — вони наповнять страву ароматом і не встигнуть підгоріти. За бажанням готову картоплю можна промокнути паперовим рушником від зайвого жиру та притрусити крупною сіллю.

Яку картоплю обирати для запікання?

Для запікання найкраще підходять сорти з середнім або високим вмістом крохмалю. Вони вирізняються жовтим відтінком мʼякоті підказує Haps.

Також можна звернути увагу на шкірку – вона повинна бути світло-коричневою. Така картопля при запіканні виходить дуже смачною.

