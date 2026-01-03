Хрустка скоринка і ніжна серединка: рецепт картопельки, яка стала хітом соцмереж
- Запечена картопля повинна мати хрумку скоринку і ніжну серединку, для чого використовують сорти з середнім або високим вмістом крохмалю.
- Для приготування потрібно багато олії або жиру, крупна сіль, часник, сіль, перець і розмарин.
Запечена картопля – улюблений гарнір, який пасує і на святковому столі. Якщо приготувати її у цей спосіб, то море яскравих вражень гарантовано!
Ідеальна запечена картопля – це коли хрумка скоринка приховує дуже ніжну серединку. 24 Канал пропонує скористатися рецептом блогера Олексія Хоменка та отримати саме такий результат.
Як смачно запекти картоплю?
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– картопля;
– багато олії або жиру;
– крупна сіль;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку;
– розмарин до смаку.
Таку картоплю можна готувати хоч кожен день: відео
Приготування:
- Картоплю добре вимийте, очистьте й наріжте великими приблизно однаковими шматками.
- Опустіть у киплячу підсолену воду та проваріть близько 5 хвилин — шматки мають лише злегка схопитися зовні, залишаючись щільними всередині.
- Воду злийте, після чого акуратно потрясіть каструлю, щоб краї картоплі стали пухнастими й шорсткими — саме це забезпечить надзвичайно хрустку скоринку після запікання.
- Поки картопля проварюється, добре розігрійте в духовці деко з великою кількістю олії або жиру. Олія має бути дуже гарячою.
- Обережно викладіть картоплю на деко й запікайте приблизно 90 хвилин при 160 градусах, двічі перевертаючи шматочки, щоб вони рівномірно підрум’янилися з усіх боків.
- За кілька хвилин до готовності додайте дрібно нарізаний часник і розмарин — вони наповнять страву ароматом і не встигнуть підгоріти.
- За бажанням готову картоплю можна промокнути паперовим рушником від зайвого жиру та притрусити крупною сіллю.
Яку картоплю обирати для запікання?
Для запікання найкраще підходять сорти з середнім або високим вмістом крохмалю. Вони вирізняються жовтим відтінком мʼякоті підказує Haps.
Також можна звернути увагу на шкірку – вона повинна бути світло-коричневою. Така картопля при запіканні виходить дуже смачною.
