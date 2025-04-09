Її розбирають у першу чергу: запікаємо улюблену скумбрію на свято

Запечена скумбрія точно стане окрасою святкового столу. Але це триватиме недовго, адже гості вмить її розберуть.

Усім господиням варто мати на свята рецепт запеченої скумбрії. Це завжди просто, а в результаті рибка майже миттєво зникає зі столу. 24 Канал радить спробувати рецепт з ТікТок kudriava.food.

До теми Гості миттєво вас розхвалять: яйця "тюльпани" – 2 хвилини на шедевр

Рецепт запеченої скумбрії

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 9

Інгредієнти:

– 3 скумбрії;

– 4 столові ложки соєвого соусу;

– 2 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка паприки;

– 0,5 чайної ложки меленого коріандру;

– 0,5 чайної ложки сушеного часнику;

– 0,5 чайної ложки суміші перців;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– дрібка солі.

Як запекти скумбрію: подивіться відео

Приготування:

Ретельно промиваємо скумбрію, відрізаємо голову, плавники та хвіст. Потім, акуратно з обох боків хребта робимо надрізи до ребер, після чого вирізаємо хребет. Очищаємо рибу від нутрощів, чорної плівки (яка може придавати гіркоту) та великих кісток. Перевертаємо рибу шкірою догори і, використовуючи ніж або кухонні ножиці, нарізаємо її на шматки товщиною 2 – 3 сантиметри з обох боків, не доходячи до центру. Перекладаємо рибу на деко, вистелене пергаментом, і акуратно розкриваємо шматочки, утворюючи "віяло". В окремій мисці змішуємо соєвий соус, олію, паприку, коріандр, сушений часник, перець і лимонний сік. Цим маринадом змащуємо рибу, завдяки розрізам вона рівномірно промаринується з усіх боків. Залишаємо на 15 хвилин при кімнатній температурі. Ставимо скумбрію в розігріту духовку і запікаємо при температурі 180 градусів протягом 18 – 20 хвилин (верхній/нижній обігрів). Виймаємо рибу, змащуємо її перетертими томатами з часником, скроплюємо лимонним соком і насолоджуємося.

Смачного!

Секрети пишного бісквіта: всі подруги проситимуть поділитися ними.