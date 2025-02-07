Укр Рус
Новини Смачно Смачні рецепти Хрумка та золотава цвітна капуста в клярі: смачний рецепт у духовці
7 лютого, 15:51
2

Хрумка та золотава цвітна капуста в клярі: смачний рецепт у духовці

Марта Касіянчук

Для багатьох цвітна капуста в духовці є улюбленою стравою завдяки ніжному смаку та хрусткій скоринці. Цей кулінарний шедевр дивує щоразу, й ніколи не набридає.

Запекти овоч в духовці дуже легко – впорається навіть новачок. Як приготувати цвітну капусту в клярі, розповідає 24 Канал з посиланням на "Файна кухня".

Читайте також 4 інгредієнти й 20 хвилин: простий рецепт домашньої локшини, яка вийде у кожного

Цвітна капуста в клярі у духовці

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти: 
– 1 цвітна капуста;
– 2 – 3 яйця;
– 100 грамів борошна;
– 50 мілілітрів молока або води;
– панірувальні сухарі;
– сіль, перець, улюблені спеції – до смаку;
– оливкова олія для змащування.

Приготування:

  1. Вимийте капусту під проточною водою, розберіть на суцвіття однакового розміру. 
     
  2. В окремій мисці збийте яйця, додайте молоко або воду, поступово підсипайте борошно. Ретельно перемішайте. Додайте сіль, перець та улюблені спеції.
     
  3. Кожне суцвіття занурте в кляр, а потім, за бажанням, обваляйте в панірувальних сухарях для створення хрусткої скоринки.
     
  4. Викладіть підготовлені шматочки на застелене пергаментом деко, злегка змащене оливковою олією. Поставте у розігріту до 200 градусів духовку на 25 – 30 хвилин.
     
  5. Посередині процесу переверніть шматочки, щоб вони рівномірно запікалися. Готова запечена цвітна капуста повинна мати золотисту скоринку і бути м'якою всередині.

Смачного!

Сподобався рецепт? Тоді приготуйте ніжні курячі котлетки з лимоном за рецептом Пави.