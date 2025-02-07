7 лютого, 15:51
Хрумка та золотава цвітна капуста в клярі: смачний рецепт у духовці
Для багатьох цвітна капуста в духовці є улюбленою стравою завдяки ніжному смаку та хрусткій скоринці. Цей кулінарний шедевр дивує щоразу, й ніколи не набридає.
Запекти овоч в духовці дуже легко – впорається навіть новачок. Як приготувати цвітну капусту в клярі, розповідає 24 Канал з посиланням на "Файна кухня".
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Цвітна капуста в клярі у духовці
- Час: 40 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 цвітна капуста;
– 2 – 3 яйця;
– 100 грамів борошна;
– 50 мілілітрів молока або води;
– панірувальні сухарі;
– сіль, перець, улюблені спеції – до смаку;
– оливкова олія для змащування.
Приготування:
- Вимийте капусту під проточною водою, розберіть на суцвіття однакового розміру.
- В окремій мисці збийте яйця, додайте молоко або воду, поступово підсипайте борошно. Ретельно перемішайте. Додайте сіль, перець та улюблені спеції.
- Кожне суцвіття занурте в кляр, а потім, за бажанням, обваляйте в панірувальних сухарях для створення хрусткої скоринки.
- Викладіть підготовлені шматочки на застелене пергаментом деко, злегка змащене оливковою олією. Поставте у розігріту до 200 градусів духовку на 25 – 30 хвилин.
- Посередині процесу переверніть шматочки, щоб вони рівномірно запікалися. Готова запечена цвітна капуста повинна мати золотисту скоринку і бути м'якою всередині.
Смачного!
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