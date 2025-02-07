Запечь овощ в духовке очень легко – справится даже новичок. Как приготовить цветную капусту в кляре, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Файна кухня.

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    Цветная капуста в кляре в духовке

    • Время: 40 минут
    • Порции: 1

    Ингредиенты:
    – 1 цветная капуста;
    – 2 – 3 яйца;
    – 100 граммов муки;
    – 50 миллилитров молока или воды;
    – панировочные сухари;
    – соль, перец, любимые специи – по вкусу;
    – оливковое масло для смазывания.

    Приготовление:

    1. Вымойте капусту под проточной водой, разберите на соцветия одинакового размера.
    2. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте молоко или воду, постепенно подсыпайте муку. Тщательно перемешайте. Добавьте соль, перец и любимые специи.
    3. Каждое соцветие окуните в кляр, а затем, по желанию, обваляйте в панировочных сухарях для создания хрустящей корочки.
    4. Выложите подготовленные кусочки на застеленный пергаментом противень, слегка смазанный оливковым маслом. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.
    5. Посередине процесса переверните кусочки, чтобы они равномерно запекались. Готовая запеченная цветная капуста должна иметь золотистую корочку и быть мягкой внутри.

    Приятного аппетита!

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