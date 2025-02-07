Запечь овощ в духовке очень легко – справится даже новичок. Как приготовить цветную капусту в кляре, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Файна кухня.

Читайте также 4 ингредиента и 20 минут: простой рецепт домашней лапши, которая получится у каждого

Цветная капуста в кляре в духовке

Время: 40 минут

40 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 1 цветная капуста;

– 2 – 3 яйца;

– 100 граммов муки;

– 50 миллилитров молока или воды;

– панировочные сухари;

– соль, перец, любимые специи – по вкусу;

– оливковое масло для смазывания.

Приготовление:

Вымойте капусту под проточной водой, разберите на соцветия одинакового размера.

В отдельной миске взбейте яйца, добавьте молоко или воду, постепенно подсыпайте муку. Тщательно перемешайте. Добавьте соль, перец и любимые специи.

Каждое соцветие окуните в кляр, а затем, по желанию, обваляйте в панировочных сухарях для создания хрустящей корочки.

Выложите подготовленные кусочки на застеленный пергаментом противень, слегка смазанный оливковым маслом. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.

Посередине процесса переверните кусочки, чтобы они равномерно запекались. Готовая запеченная цветная капуста должна иметь золотистую корочку и быть мягкой внутри.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Тогда приготовьте нежные куриные котлетки с лимоном по рецепту Павы.