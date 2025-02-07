Запекти овоч в духовці дуже легко – впорається навіть новачок. Як приготувати цвітну капусту в клярі, розповідає 24 Канал з посиланням на Файна кухня.

    Читайте також 4 інгредієнти й 20 хвилин: простий рецепт домашньої локшини, яка вийде у кожного

    Цвітна капуста в клярі у духовці

    • Час: 40 хвилин
    • Порції: 1

    Інгредієнти:
    – 1 цвітна капуста;
    – 2 – 3 яйця;
    – 100 грамів борошна;
    – 50 мілілітрів молока або води;
    – панірувальні сухарі;
    – сіль, перець, улюблені спеції – до смаку;
    – оливкова олія для змащування.

    Приготування:

    1. Вимийте капусту під проточною водою, розберіть на суцвіття однакового розміру.
    2. В окремій мисці збийте яйця, додайте молоко або воду, поступово підсипайте борошно. Ретельно перемішайте. Додайте сіль, перець та улюблені спеції.
    3. Кожне суцвіття занурте в кляр, а потім, за бажанням, обваляйте в панірувальних сухарях для створення хрусткої скоринки.
    4. Викладіть підготовлені шматочки на застелене пергаментом деко, злегка змащене оливковою олією. Поставте у розігріту до 200 градусів духовку на 25 – 30 хвилин.
    5. Посередині процесу переверніть шматочки, щоб вони рівномірно запікалися. Готова запечена цвітна капуста повинна мати золотисту скоринку і бути м'якою всередині.

    Смачного!

    Сподобався рецепт? Тоді приготуйте ніжні курячі котлетки з лимоном за рецептом Пави.