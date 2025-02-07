Запекти овоч в духовці дуже легко – впорається навіть новачок. Як приготувати цвітну капусту в клярі, розповідає 24 Канал з посиланням на Файна кухня.

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Цвітна капуста в клярі у духовці

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 1 цвітна капуста;

– 2 – 3 яйця;

– 100 грамів борошна;

– 50 мілілітрів молока або води;

– панірувальні сухарі;

– сіль, перець, улюблені спеції – до смаку;

– оливкова олія для змащування.

Приготування:

Вимийте капусту під проточною водою, розберіть на суцвіття однакового розміру.

В окремій мисці збийте яйця, додайте молоко або воду, поступово підсипайте борошно. Ретельно перемішайте. Додайте сіль, перець та улюблені спеції.

Кожне суцвіття занурте в кляр, а потім, за бажанням, обваляйте в панірувальних сухарях для створення хрусткої скоринки.

Викладіть підготовлені шматочки на застелене пергаментом деко, злегка змащене оливковою олією. Поставте у розігріту до 200 градусів духовку на 25 – 30 хвилин.

Посередині процесу переверніть шматочки, щоб вони рівномірно запікалися. Готова запечена цвітна капуста повинна мати золотисту скоринку і бути м'якою всередині.

Смачного!

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