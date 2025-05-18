18 травня, 21:53
Ви забудете про олію та майонез: проста заправка, яка перетворює салати на шедевр
З чого ви б не готували салат, його успіх буде залежати від якості заправки. Є опція, яка завжди викликає "вау-ефект".
Олія та майонез – стандартні опції для заправки салату, з якими ви не зможете розраховувати на щось оригінальне. Але якщо очікування саме такі, то 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт заправки для салату від порталу Ukr.Media.
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Універсальна заправка для салатів
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 100 мілілітрів олії;
– столова ложка оцту;
– сік половини лимона або цілого лайма;
– сіль та перець до смаку;
– дрібка прованських або італійських трав.
Приготування:
- Наливаємо олію в невелику банку.
- Починаємо по черзі додавати інгредієнти та добре перемішуємо.
- Головне – соус повинен мати однорідну консистенцію, інакше він розшарується.
- Зберігати таку заправку можна до 3 тижнів. Перед використанням добре струсіть баночку.
Смачного!
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