Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Ви забудете про олію та майонез: проста заправка, яка перетворює салати на шедевр
18 травня, 21:53
1

Ви забудете про олію та майонез: проста заправка, яка перетворює салати на шедевр

Лілія Імбіровська-Сиваківська

З чого ви б не готували салат, його успіх буде залежати від якості заправки. Є опція, яка завжди викликає "вау-ефект".

Олія та майонез – стандартні опції для заправки салату, з якими ви не зможете розраховувати на щось оригінальне. Але якщо очікування саме такі, то 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт заправки для салату від порталу Ukr.Media

Читайте також Шашлик – не єдина опція: як приготувати ніжне та соковите м'ясо по-грузинськи

Універсальна заправка для салатів 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти
– 100 мілілітрів олії;
– столова ложка оцту;
– сік половини лимона або цілого лайма;
– сіль та перець до смаку;
– дрібка прованських або італійських трав. 
 

Приготування

  1. Наливаємо олію в невелику банку. 
  2. Починаємо по черзі додавати інгредієнти та добре перемішуємо. 
  3. Головне – соус повинен мати однорідну консистенцію, інакше він розшарується. 
  4. Зберігати таку заправку можна до 3 тижнів. Перед використанням добре струсіть баночку. 

Смачного!

Смачно і ситно: готуємо житомирські біляші за рецептом Ектора. 