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3 березня, 10:44
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А він розуміється на насолоді: Ектор показав, як приготувати заварні тістечка з кремом праліне

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Десерти – це особливий розділ кулінарії, який уособлює чарівні миті задоволення. І потрібно не так багато зусиль, аби рідні та близькі в нього буквально занурилися.

Ніжні заварні тістечка з вишуканим кремом – це задоволення, перед яким просто неможливо встояти. 24 Канал пропонує відчути цей неймовірний смаковий досвід з рецептом Ектора, яким він поділився у своєму інстаграмі

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Рецепт заварних тістечок з кремом праліне 

  • Час: 1 година 
  • Порцій: 6

Інгредієнти
тісто: 
– 75 грамів вершкового масла;
– 250 мілілітрів води;
– 125 грамів борошна;
– 2 – 3 яйця;
– дрібка солі;
праліне: 
– 100 грамів цукру;
– 100 грамів горіхів;
заварний крем: 
– 300 мілілітрів молока;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
декор:
– чорний шоколад. 

Приготування

  1. У каструлі змішайте масло, сіль і воду, доведіть до кипіння.
  2. Додайте борошно, перемішайте і дайте охолонути, потім вмішайте збиті яйця.
  3. Перекладіть тісто в кондитерський мішок і сформуйте тістечка на деко.
  4. Випікайте 15 хвилин при 190 градусах, потім ще 15 – 20 хвилин при 170 градусах. Після випікання залиште в духовці на 10 хвилин.
  5. На сухій сковороді розтопіть цукор до карамельного стану, додайте горіхи і перемішайте.
  6. Перекладіть масу на пергамент, дайте охолонути, потім подрібніть у блендері до стану пасти.
  7. Молоко підігрійте до парування.
  8. В окремій мисці змішайте яйце з крохмалем, тонкою цівкою влийте гаряче молоко, постійно помішуючи.
  9. Заваріть крем до загустіння, додайте праліне і перемішайте.
  10. Наповніть тістечка кремом, полийте розтопленим чорним шоколадом.

Смачного!

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