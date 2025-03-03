Нежные заварные пирожные с изысканным кремом – это удовольствие, перед которым просто невозможно устоять. 24 Канал предлагает почувствовать этот невероятный вкусовой опыт с рецептом Эктора, которым он поделился в своем инстаграме.
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Рецепт заварных пирожных с кремом пралине
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
тесто:
– 75 граммов сливочного масла;
– 250 миллилитров воды;
– 125 граммов муки;
– 2 – 3 яйца;
– щепотка соли;
пралине:
– 100 граммов сахара;
– 100 граммов орехов;
заварной крем:
– 300 миллилитров молока;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
декор:
– черный шоколад.
Приготовление:
- В кастрюле смешайте масло, соль и воду, доведите до кипения.
- Добавьте муку, перемешайте и дайте остыть, затем вмешайте взбитые яйца.
- Переложите тесто в кондитерский мешок и сформируйте пирожные на противень.
- Выпекайте 15 минут при 190 градусах, затем еще 15 – 20 минут при 170 градусах. После выпекания оставьте в духовке на 10 минут.
- На сухой сковороде растопите сахар до карамельного состояния, добавьте орехи и перемешайте.
- Переложите массу на пергамент, дайте остыть, затем измельчите в блендере до состояния пасты.
- Молоко подогрейте до парения.
- В отдельной миске смешайте яйцо с крахмалом, тонкой струйкой влейте горячее молоко, постоянно помешивая.
- Заварите крем до загустения, добавьте пралине и перемешайте.
- Наполните пирожные кремом, полейте растопленным черным шоколадом.
Приятного аппетита!
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