Нежные заварные пирожные с изысканным кремом – это удовольствие, перед которым просто невозможно устоять. 24 Канал предлагает почувствовать этот невероятный вкусовой опыт с рецептом Эктора, которым он поделился в своем инстаграме.

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Рецепт заварных пирожных с кремом пралине

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

тесто:

– 75 граммов сливочного масла;

– 250 миллилитров воды;

– 125 граммов муки;

– 2 – 3 яйца;

– щепотка соли;

пралине:

– 100 граммов сахара;

– 100 граммов орехов;

заварной крем:

– 300 миллилитров молока;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

декор:

– черный шоколад.

Приготовление:

В кастрюле смешайте масло, соль и воду, доведите до кипения. Добавьте муку, перемешайте и дайте остыть, затем вмешайте взбитые яйца. Переложите тесто в кондитерский мешок и сформируйте пирожные на противень. Выпекайте 15 минут при 190 градусах, затем еще 15 – 20 минут при 170 градусах. После выпекания оставьте в духовке на 10 минут. На сухой сковороде растопите сахар до карамельного состояния, добавьте орехи и перемешайте. Переложите массу на пергамент, дайте остыть, затем измельчите в блендере до состояния пасты. Молоко подогрейте до парения. В отдельной миске смешайте яйцо с крахмалом, тонкой струйкой влейте горячее молоко, постоянно помешивая. Заварите крем до загустения, добавьте пралине и перемешайте. Наполните пирожные кремом, полейте растопленным черным шоколадом.

Приятного аппетита!

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