Оказывается, в рецепты борща проникла ошибка, на которую долго не обращали внимания. Почему шефы ее не делают и от какого овоща призывают отказаться – расскажет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Какой овощ в борще излишний

Традиционный украинский борщ является олицетворением кислого баланса, пряного и копченого вкуса. Следовательно, морковь, которую многие хозяйки используют в приготовлении борща, является лишней, ведь придает блюду сладкие оттенки. Ресторанные шефы это знают и призывают всех вернуться к оригинальным рецептам.

Любимый борщ / Фото Freepik

Куда лучше будет использовать сельдерей или корень петрушки. Тем более, что наши предки разбирались в травах и пряностях.

Если же вы хотите придать борщу сладковатости, то делается это путём добавления ложки сахара к свекле во время жарки. Карамелизация даст желаемый эффект, и никакие посторонние ингредиенты не нужны.

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