Ніжні заварні тістечка з вишуканим кремом – це задоволення, перед яким просто неможливо встояти. 24 Канал пропонує відчути цей неймовірний смаковий досвід з рецептом Ектора, яким він поділився у своєму інстаграмі.

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Рецепт заварних тістечок з кремом праліне

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

тісто:

– 75 грамів вершкового масла;

– 250 мілілітрів води;

– 125 грамів борошна;

– 2 – 3 яйця;

– дрібка солі;

праліне:

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів горіхів;

заварний крем:

– 300 мілілітрів молока;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

декор:

– чорний шоколад.

Приготування:

У каструлі змішайте масло, сіль і воду, доведіть до кипіння. Додайте борошно, перемішайте і дайте охолонути, потім вмішайте збиті яйця. Перекладіть тісто в кондитерський мішок і сформуйте тістечка на деко. Випікайте 15 хвилин при 190 градусах, потім ще 15 – 20 хвилин при 170 градусах. Після випікання залиште в духовці на 10 хвилин. На сухій сковороді розтопіть цукор до карамельного стану, додайте горіхи і перемішайте. Перекладіть масу на пергамент, дайте охолонути, потім подрібніть у блендері до стану пасти. Молоко підігрійте до парування. В окремій мисці змішайте яйце з крохмалем, тонкою цівкою влийте гаряче молоко, постійно помішуючи. Заваріть крем до загустіння, додайте праліне і перемішайте. Наповніть тістечка кремом, полийте розтопленим чорним шоколадом.

Смачного!

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