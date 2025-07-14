Пальчики оближеш: найпростіше "Пташине молоко" – без випікання і тіста

"Пташине молоко" – свіжий та ніжний десерт, який завойовує популярність завдяки простоті приготування та чудовому смаку. Ці ласощі складаються з двох різних шарів: вершково-сметанного та шоколадного.

Цей простий у приготуванні десерт вимагає мінімум часу та зусиль, що робить його ідеальним вибором для зайнятих господинь. 24 Канал з посиланням на Instagram @cook_julija_simonchuk ділиться рецептом "Пташиного молока" без випікання і тіста.

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Як приготувати літній десерт "Пташине молоко"?

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 800 грамів сметани;

– 220 грамів цукрової пудри;

– 30 грамів желатину;

– 300 мілілітрів води;

– 40 грамів какао.

Як приготувати літній десерт "Пташине молоко": дивіться відео

Приготування:

Для сметанного шару 15 грамів желатину залийте 150 мілілітрами води і залиште набухати.

До 400 грамів сметани додайте 100 грамів цукрової пудри, перемішайте. Набухлий желатин розтопіть, остудіть і додайте до сметани, перемішайте. Розлийте у форми й дайте охолонути.

Решту 15 грамів желатину залийте водою, що залишилася, дайте набухнути. До решти 400 грамів сметани додайте 120 грамів цукрової пудри і какао, перемішайте і додайте желатин – розбухнутий, розтоплений, холодний.

Перемішайте і залийте поверх сметанного шару. Дайте охолонути і смакуйте.

Смачного!

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