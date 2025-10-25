Слідчі зʼясували причину смерті бізнесмена Аднана Ківана: двоє лікарів отримали підозри
- Двом лікарям оголошено підозру у справі смерті бізнесмена Аднана Ківана через неналежне виконання професійних обов'язків.
- Слідчі вважають, що смерть Ківана могла бути відвернена, якби медики своєчасно виявили ускладнення та належно лікували пацієнта.
Правоохоронні органи повідомили про підозру двом лікарям у справі смерті відомого одеського бізнесмена та інвестора Аднана Ківана. Він помер у жовтні 2024 року.
Правоохоронні органи не вказали імені померлого, але з деталей справи випливає, що йдеться саме про Ківана. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора та Національну поліцію.
Чи можна було відвернути смерть Ківана?
За даними слідства, 62-річний підприємець проходив лікування від онкологічного захворювання у приватній клініці в Одесі з травня до жовтня 2024 року. Експерти встановили, що смерть чоловіка могла бути відвернена – за умови своєчасного виявлення ускладнень, правильної оцінки стану здоров’я та належного лікування він мав шанс прожити значно довше.
Слідчі вважають, що медики допустили грубі помилки під час надання допомоги. Через це в пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу став причиною смерті. Зібрані докази підтвердили прямий причинно-наслідковий зв’язок між недбалістю лікарів і загибеллю бізнесмена.
Хірургу та онкологу приватного медзакладу оголошено підозру за статтею 140 частиною 1 Кримінального кодексу України – "неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для хворого". Покарання за цією статтею передбачає до 2 років позбавлення волі з можливістю заборони обіймати певні посади чи займатися медичною діяльністю до 5 років.
Слідчі готують клопотання до суду щодо запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту для обох підозрюваних, а також про їхнє відсторонення від роботи.
Хто такий Аднан Ківан?
Аднан Ківан родом із Сирії. У 2012 році журнал Forbes Україна оцінював його статки у 95 мільйонів доларів. За 4 роки, за оцінками місцевих ЗМІ, вартість його будівельної компанії KADORR Group сягнула одного мільярда доларів. Компанія збудувала близько тридцяти об’єктів у престижних районах Одеси, зокрема на узбережжі.
У 2021 році він потрапив у список 100 найбагатших українців за оцінкою Forbes. Зокрема, опинився на 42 місці, а його статки сягали 240 мільйонів доларів.
У 2017 році СБУ звинувачувала Ківана у фінансуванні бойовиків на Донбасі, що бізнесмен назвав "нонсенсом".
Він також був власником англомовного видання Kyiv Post. У листопаді 2021 року Ківан заявив про призупинення роботи медіа "на короткий час", однак журналісти редакції стверджували, що таким чином власник намагався позбавити видання незалежності.
Ківан фігурував як власник офшорних компаній у матеріалах Bahamas Leaks і був близьким соратником Сергія Ківалова.
Аднан Ківан помер 28 жовтня 2024 року. У грудні йому мало виповнитися 62 роки.