Трагічну звістку повідомила корпорація KADORR Group. Помер Аднан Ківан 28 жовтня 2024 року. У грудні йому мало виповнитись 62 роки.

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Що відомо про смерть Аднана Ківана

Сьогодні 28 жовтня 2024 року пішов із життя засновник корпорації KADORR Group Аднан Ківан, найбільший арабський інвестор в Україні, відомий успішними бізнес-прєктами, соціальними ініціативами, а також благодійністю і меценатством,

– написали в KADORR Group.

Там також розповіли, що Аднан Ківан не розділяв людей, а об'єднував.

Видання Думская з посиланням на свої джерела написало, що у бізнесмена була онкологія.

В KADORR Group зазначили, що надійною опорою, вірною підтримкою та найвищою цінністю для Аднана Ківана була його сім'я.

Корпорація висловила щирі співчуття його дружині, дітям та онукам.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває родині Аднана Ківана.

Що відомо про Аднана Ківана

З відкритих джерел відомо, що