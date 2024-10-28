Трагическое известие сообщила корпорация KADORR Group. Умер Аднан Киван 28 октября 2024 года. В декабре ему должно было исполниться 62 года.

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Что известно о смерти Аднана Кивана

Сегодня 28 октября 2024 года ушел из жизни основатель корпорации KADORR Group Аднан Киван, крупнейший арабский инвестор в Украине, известный успешными бизнес-проектами, социальными инициативами, а также благотворительностью и меценатством,

– написали в KADORR Group.

Там также рассказали, что Аднан Киван не разделял людей, а объединял.

Издание Думская со ссылкой на свои источники написало, что у бизнесмена была онкология.