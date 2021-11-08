Об этом заявил владелец медиа Аднан Киван. По его словам, газету откроют уже большей и лучшей.
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Киван выразил надежду в комментарии "Новое время", что до конца 2021 года наберут команду и издание восстановят. Он отметил, что Kyiv Post будет выходить на 4 языках:
- на украинском;
- российской;
- английский;
- арабском.
В то же время главный редактор СМИ Брайан Боннер заявил, что после закрытия деятельности газеты уйдет на пенсию.
Что такое Kyiv Post?Это еженедельная англоязычная газета, которую издают в Киеве. Она является первой и самой популярной англоязычной газетой Украины. Издание основал в 1996 году американец Джед Санден. Девиз медиа с 2018 года – "Глобальный голос Украины".
Какая позиция команды СМИ
Позицию команды Kyiv Post высказала в своем фейсбуке журналистка издания Анна Миронюк. Она отметила, что еще 3 недели назад Киван говорил, будто намерен расширить СМИ и запустить украиноязычное медиа под брендом издания.
Журналистка подчеркнула, что это стало для всех неожиданностью. В таком решении увидели риски. В частности это похоже на вмешательство в редакционную политику.
После того, как команда отреагировала на такую позицию и захотела сохранить независимость, это вызвало сопротивление владельца.
Утром 8 ноября сотрудники Kyiv Post пришли на работу, где узнали, что их уволили... Мы считаем прекращение работы издания и увольнение коллектива расплатой Аднана Кивана,
– заявила Миронюк.
Она отметила, что Киван официально заявил о планах трансформировать издание и хочет уже за месяц запустить его вместе с новой командой.
Журналистка считает, что владелец избавляется от неудобных, честных и принципиальных работников, несмотря на то, что в 2018 году обещал сохранить независимое издание.
"Мы предложили ему продать газету или передать торговую марку Kyiv Post в руки редакции. Он не согласился", – добавила Миронюк.
Напомним, что Аднан Киван – один из крупнейших одесских застройщиков. Девелопер имеет компанию KADORR Group. Также ему принадлежит Киван-компани, с филиалами в странах Ближнего Востока, Египте и Нигерии.
Kyiv Post по деятельности Кивана: что известно
- В 2018 году Киван купил издание у украинско-британского бизнесмена Мохаммада Захура.
- Бизнесмен заявил, что сумма сделки была намного больше, чем 3,5 миллиона долларов.
- Согласно информации Opendatabot, юридическое лицо Kyiv Post – ООО Бизнесгрупп в 2020 году получило 13 399 миллионов гривен дохода.