Возглавляет соответствующий рейтинг медиахолдинг ukr.net – с 11,5 миллионами уникальных посетителей, на втором месте находится "1+1 media" – у них 11,3 уникальных посетителей.

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Об этом в частности свидетельствуют данные сервиса Gemius. Отметим, что речь идет об уникальных посетителях с учетом пересечения аудитории сайтов одного холдинга.

Какие медиа входят в холдинги, что в тройке лидеров:

​ukr.net – ukr.net, sinoptik.ua;

1+1 медиа – ТСН, УНИАН, 1 + 1, "Главред", "1+1 video", ТЕТ, Football hub, "Плюс плюс", "Телекритика", "2+2".

24 медиа – 24 канал, Футбол 24, "Радіо Люкс", "Без табу", Zaxid.net, Радио MAXIMUM



Рейтинг диджитал медиахолдингов Украины / Инфографика 24 канала

Другие наши достижения

В июне 2021 года 24 канал признали одним из самых популярных медиа в Украине. В то же время наш портал стал вторым по посещаемости среди всех информационных сайтов.

Впервые 24 канал признали самым рейтинговым СМИ в стране в интернете еще в ноябре 2017 года. С тех пор нам неоднократно удавалось повторять этот успех.

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