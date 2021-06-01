Бренд 24 канала продолжает занимать лидирующие позиции и быть одним из самых популярных сайтов в Украине. Об этом в частности свидетельствуют данные сервиса Gemius.
Уже не первый раз Сайт 24 канала стал самым популярным информационным порталом в Украине за январь
24 канал на верхушке рейтинга
Самым популярным сайтом в Украине на протяжении многих месяцев остается поисковик гугл, а за ним идут ютуб и фейсбук. Сайт 24 канала вошел в 20 самых популярных сайтов, заняв 14 место. В апреле наш портал посетили более 6,5 миллионов пользователей.
Рейтинг сайтов в апреле / Скриншот с Gemius
Рейтинг информационных сайтов
В тематическом рейтинге СМИ 24 канал занял второе место, уступив лишь порталу ТСН. Позади нашего сайта остались новостные сайты "РБК-Украина", "Обозреватель", "Украинская правда" и другие.
Рейтинг медиа в апреле / Скриншот с Gemius
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