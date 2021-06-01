Бренд 24 канала продолжает занимать лидирующие позиции и быть одним из самых популярных сайтов в Украине. Об этом в частности свидетельствуют данные сервиса Gemius.

Уже не первый раз Сайт 24 канала стал самым популярным информационным порталом в Украине за январь

24 канал на верхушке рейтинга

Самым популярным сайтом в Украине на протяжении многих месяцев остается поисковик гугл, а за ним идут ютуб и фейсбук. Сайт 24 канала вошел в 20 самых популярных сайтов, заняв 14 место. В апреле наш портал посетили более 6,5 миллионов пользователей.



Рейтинг сайтов в апреле / Скриншот с Gemius

Рейтинг информационных сайтов

В тематическом рейтинге СМИ 24 канал занял второе место, уступив лишь порталу ТСН. Позади нашего сайта остались новостные сайты "РБК-Украина", "Обозреватель", "Украинская правда" и другие.



Рейтинг медиа в апреле / Скриншот с Gemius

Спасибо за доверие! Оставайтесь с нами!

Обратите внимание! 24 канал в лидерских позициях не только среди сайтов, но и в соцсетях. По результатам исследования "Центра контент-анализа", страница 24 канала имеет один из самых высоких показателей взаимодействий с контентом в фейсбуке. Медиабренд оказался на второй строчке и вплотную приблизился к "Украинской правде", которая возглавила рейтинг.



Кто еще не с нами, приглашаем присоединиться к фейсбуку 24 канала.