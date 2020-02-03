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      Сайт 24 канала стал самым популярным информационным порталом в Украине за январь

      30 Читати новину українською
      Рейтинг сайтов за январь 2020 года / 24tv.ua

      Самым популярным сайтом в Украине за январь по результатам исследования оказался Google. 24 канал занял 11 место среди всех сайтов, обогнав Instagram, и первое место среди новостных сайтов.

      В январском рейтинге Kantar TNS CMeter в пятерку самых популярных сайтов вошли:

      • Google.com – 94,39% ;
      • YouTube.com – 73,17%;
      • Facebook.com – 69,46%;
      • Wikipedia.com – 54,19%;
      • Rozetka.com.ua – 49,22%.

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      Сайт 24 канала обогнал Instagram и получил первое место среди информационных сайтов. Охват украинских пользователей 24tv.ua достигает 28,83%.

      Найпопулярніші сайти січня
      Самые популярные сайты января / Инфографика 24 канала

      Заметим, что впервые 24 канал становился самым рейтинговым СМИ Украины в интернете в ноябре 2017 года. И с тех пор неоднократно боролся за эту позицию.

      Также в первую тройку новостных сайтов вошли Segodnya.ua (26,57%) и TSN.ua (22,76%).

      Исследования CMeter объединяет данные из трех источников в режиме реального времени:

      • Site-centric –  счетчики, интегрированные в сайты;
      • Frame-centric –  счетчики установлены в фрейме баннерной сети;
      • User-centric – панель, респонденты с установленными плагинами в браузерах и приложениями TNS Kantar на телефонах, что фиксирует контакт панелистов с контентом.

      Данные из всех источников объединяются в режиме реального времени. Это гарантирует отсутствие потерь данных.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Публикации Инфографика Медиа рейтинги
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