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      Сайт 24 каналу став найпопулярнішим інформаційним порталом в Україні за січень

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      Рейтинг сайтів за січень 2020 року / 24tv.ua

      Найпопулярнішим сайтом в Україні за січень за результатами дослідження виявився Google. 24 канал посів 11 місце серед усіх сайтів, обігнавши Instagram, та перше місце серед новинних сайтів.

      У січневому рейтингу Kantar TNS CMeter до п’ятірки найпопулярніших сайтів увійшли:

      • Google.com – 94,39% ;
      • YouTube.com – 73,17%;
      • Facebook.com – 69,46%;
      • Wikipedia.com – 54,19%;
      • Rozetka.com.ua – 49,22%.

      Читайте також: Сайт 24tv.ua став найпопулярнішим новинним сайтом: рейтинг

      Сайт 24 каналу обігнав Instagram і отримав перше місце серед інформаційних сайтів. Охоплення українських користувачів 24tv.ua сягає 28,83%.

      Найпопулярніші сайти січня
      Найпопулярніші сайти січня / Інфографіка 24 каналу

      Зауважимо, що вперше 24 канал ставав найрейтинговішим ЗМІ України в інтернеті в листопаді 2017 року. І з того часу неодноразово виборював цю позицію.

      Також до першої трійки новинних сайтів увійшли Segodnya.ua (26,57%) та TSN.ua (22,76%).

      Дослідження CMeter об’єднує дані з трьох джерел в режимі реального часу:

      • Site-centric- лічильники, інтегровані в сайти;
      • Frame-centric- лічильники встановлені в фреймі банерної мережі;
      • User-centric- панель, респонденти зі встановленими плагінами у браузерах та додатками Kantar TNS на телефонах, що фіксує контакт панелістів з контентом.

      Дані зі всіх джерел об’єднуються в режимі реального часу. Це гарантує відсутність втрат даних.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Публікації Інфографіка Медіа Рейтинги
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