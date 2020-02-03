Сайт 24 каналу став найпопулярнішим інформаційним порталом в Україні за січень

Найпопулярнішим сайтом в Україні за січень за результатами дослідження виявився Google. 24 канал посів 11 місце серед усіх сайтів, обігнавши Instagram, та перше місце серед новинних сайтів.

У січневому рейтингу Kantar TNS CMeter до п’ятірки найпопулярніших сайтів увійшли:

Google.com – 94,39% ;

YouTube.com – 73,17%;

Facebook.com – 69,46%;

Wikipedia.com – 54,19%;

Rozetka.com.ua – 49,22%.

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Сайт 24 каналу обігнав Instagram і отримав перше місце серед інформаційних сайтів. Охоплення українських користувачів 24tv.ua сягає 28,83%.



Найпопулярніші сайти січня / Інфографіка 24 каналу

Зауважимо, що вперше 24 канал ставав найрейтинговішим ЗМІ України в інтернеті в листопаді 2017 року. І з того часу неодноразово виборював цю позицію.

Також до першої трійки новинних сайтів увійшли Segodnya.ua (26,57%) та TSN.ua (22,76%).

Дослідження CMeter об’єднує дані з трьох джерел в режимі реального часу:

Site-centric- лічильники, інтегровані в сайти;

Frame-centric- лічильники встановлені в фреймі банерної мережі;

User-centric- панель, респонденти зі встановленими плагінами у браузерах та додатками Kantar TNS на телефонах, що фіксує контакт панелістів з контентом.

Дані зі всіх джерел об’єднуються в режимі реального часу. Це гарантує відсутність втрат даних.