Сайт 24tv.ua став найпопулярнішим новинним сайтом: рейтинг

Рейтинг новинних сайтів суспільно-політичної тематики опублікувала Інтернет Асоціація України. Першу сходинку посідає сайт 24 каналу.

Інтернет Асоціація України опублікувала на сайті рейтинг ТОП-100 новинних сайтів за грудень 2019 року.

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До першої п’ятірки увійшли:

Сайт 24 каналу; УНІАН; "Сегодня"; ТСН; "Обозреватель".

Шосту – десяту позиції рейтингу розподілили між сайтами: "РБК Україна", "Українська правда", НВ, Znaj, "Ліга.net".



Сайт 24 очолив рейтинг найпопулярнішинх новинних сайтів / Інфографіка 24 каналу

Рейтинг складено за місячним охопленням української інтернет-аудиторії для новинних сайтів, які мають власну редакцію і генерують власний контент суспільно-політичної тематики.

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Рейтинг складено Комітетом ІнАУ з питань інтернет-реклами. Використана медіа-панель чисельністю 5000 осіб, яка репрезентує аудиторію інтернет-користувачів, старших 15 років.