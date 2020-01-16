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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      Сайт 24tv.ua став найпопулярнішим новинним сайтом: рейтинг

      534 Читать новость на русском
      24 канал зайняв першу сходинку в рейтингу новинних сайтів / 24tv.ua

      Рейтинг новинних сайтів суспільно-політичної тематики опублікувала Інтернет Асоціація України. Першу сходинку посідає сайт 24 каналу.

      Інтернет Асоціація України опублікувала на сайті рейтинг ТОП-100 новинних сайтів за грудень 2019 року.

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      До першої п’ятірки увійшли:

      1. Сайт 24 каналу;
      2. УНІАН;
      3. "Сегодня";
      4. ТСН;
      5. "Обозреватель".

      Шосту – десяту позиції рейтингу розподілили між сайтами: "РБК Україна", "Українська правда", НВ, Znaj, "Ліга.net".

      сайт 24 очолив рейтинг найпопулярнішинх новинних сайтів інфографіка 24 канал
      Сайт 24 очолив рейтинг найпопулярнішинх новинних сайтів / Інфографіка 24 каналу

      Рейтинг складено за місячним охопленням української інтернет-аудиторії для новинних сайтів, які мають власну редакцію і генерують власний контент суспільно-політичної тематики.

      Дякуємо за довіру! Залишайтеся з нами.

      Рейтинг складено Комітетом ІнАУ з питань інтернет-реклами. Використана медіа-панель чисельністю 5000 осіб, яка репрезентує аудиторію інтернет-користувачів, старших 15 років.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Публікації Інфографіка ЗМІ Рейтинги Журналісти
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