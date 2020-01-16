Сайт 24tv.ua стал самым популярным новостным сайтом: рейтинг

Рейтинг новостных сайтов общественно-политической тематики опубликовала Интернет Ассоциация Украины. Первую позицию занимает сайт 24 канала.

Интернет Ассоциация Украины опубликовала на сайте рейтинг ТОП-100 новостных сайтов за декабрь 2019 года.

Читайте также: 24 Канал возглавил рейтинг украинских изданий, пишущих о любви

В первую пятерку вошли:

Сайт 24 канала; УНИАН; "Сегодня"; ТСН; "Обозреватель".

Шестую – десятую позиции рейтинга распределили между сайтами: "РБК Украина", "Украинская правда", НВ, Znaj, "ЛигаБизнесИнформ".



Сайт 24 возглавил рейтинг самых популярных новостных сайтов / Инфографика 24 канал

Рейтинг составлен по месячному охвату украинской интернет-аудитории для новостных сайтов, которые имеют собственную редакцию и генерируют собственный контент общественно-политической тематики.

Спасибо за доверие! Оставайтесь с нами.

Рейтинг составлен Комитетом ИнАУ по вопросам интернет-рекламы. Использована медиа-панель численностью 5000 человек, которая представляет аудиторию интернет-пользователей старше 15 лет.