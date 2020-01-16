Сайт 24tv.ua стал самым популярным новостным сайтом: рейтинг
Рейтинг новостных сайтов общественно-политической тематики опубликовала Интернет Ассоциация Украины. Первую позицию занимает сайт 24 канала.
Интернет Ассоциация Украины опубликовала на сайте рейтинг ТОП-100 новостных сайтов за декабрь 2019 года.
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В первую пятерку вошли:
- Сайт 24 канала;
- УНИАН;
- "Сегодня";
- ТСН;
- "Обозреватель".
Шестую – десятую позиции рейтинга распределили между сайтами: "РБК Украина", "Украинская правда", НВ, Znaj, "ЛигаБизнесИнформ".
Сайт 24 возглавил рейтинг самых популярных новостных сайтов / Инфографика 24 канал
Рейтинг составлен по месячному охвату украинской интернет-аудитории для новостных сайтов, которые имеют собственную редакцию и генерируют собственный контент общественно-политической тематики.
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