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      Сайт 24tv.ua стал самым популярным новостным сайтом: рейтинг

      63 Читати новину українською
      24 Канал занял первую строчку в рейтинге новостных сайтов / 24tv.ua

      Рейтинг новостных сайтов общественно-политической тематики опубликовала Интернет Ассоциация Украины. Первую позицию занимает сайт 24 канала.

      Интернет Ассоциация Украины опубликовала на сайте рейтинг ТОП-100 новостных сайтов за декабрь 2019 года.

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      В первую пятерку вошли:

      1. Сайт 24 канала;
      2. УНИАН;
      3. "Сегодня";
      4. ТСН;
      5. "Обозреватель".

      Шестую – десятую позиции рейтинга распределили между сайтами: "РБК Украина", "Украинская правда", НВ, Znaj, "ЛигаБизнесИнформ".

      Сайт 24 возглавил рейтинг самых популярных новостных сайтов инфографика 24 канал
      Сайт 24 возглавил рейтинг самых популярных новостных сайтов / Инфографика 24 канал

      Рейтинг составлен по месячному охвату украинской интернет-аудитории для новостных сайтов, которые имеют собственную редакцию и генерируют собственный контент общественно-политической тематики.

      Спасибо за доверие! Оставайтесь с нами.

      Рейтинг составлен Комитетом ИнАУ по вопросам интернет-рекламы. Использована медиа-панель численностью 5000 человек, которая представляет аудиторию интернет-пользователей старше 15 лет.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Публикации Инфографика Журналисты СМИ рейтинги
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