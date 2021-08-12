Пересечь показатель в миллион подписчиков нам удалось 6 июля 2021 года. По состоянию на 12 августа он вырос до 1 018 359.

Обратите внимание! 24 канал в лидерах самых популярных медиа Украины

Статистика свидетельствует, что аудитории ютуба 24 канала наиболее интересна тема международной политики и истории. Больше всего просмотров за историю канала собрали видео из серии о современных диктаторах – цифры под ними измеряются миллионами. Чтобы эти достижения стали реальностью, ежедневно над развитием канала работали и продолжают работать десятки журналистов. "Золотая кнопка" от YouTube – их общая заслуга.

Какие награды можно получить от YouTube

"Серебряная" кнопка – для тех, у кого более 100 тысяч подписчиков;

"Золотая" – для каналов с аудиторией более 1 миллиона;

"Бриллиантовая" – выдается каналам, достигшим 10 миллионов подписчиков;

"Рубиновая" – ее могут получить каналы, на которые подписались более 50 миллионов человек.

Сначала "ставку" на ютуб никто не делал

Канал создан 5 февраля 2006 года. Олег Федоришин, который на момент создания ютуб-канала был руководителем ІТ-отдела 24 канала, рассказал, с чего все начиналось. По его словам, стратегия в то время была такой, что есть сайт, и это – главное. Более того, говорилось еще о той концепции, когда сайт является своеобразным "зеркалом канала". То есть сам ютуб был лишь очередной площадкой, где можно хранить материалы журналистов. В начале не было никаких дополнительных подвижек, работа с ютубом была скорее похожа на эксперимент.

"Амбициозных целей по количеству подписчиков или любым другим показателям – ничего такого не было. Это приносило какие-то деньги, но говорилось о копейках. В то же время это было единственной цифрой, о которой мы вообще говорили. Ведь вообще не было на кого равняться и с кем конкурировать", – пояснил Федоришин.

От архива – до отдельной платформы

Как отметил Денис Зеленов, сначала понимания того, что ютуб – это отдельная платформа с совершенно другой аудиторией и особенностями, чем у телеканала, не было. Впрочем, с момента основания до 2015 года удалось привлечь 100 тысяч подписчиков и получить "серебряную кнопку". Прежде всего – благодаря узнаваемости телевизионного 24 канала. "Тогда мы решили целенаправленно заниматься стратегией продвижения нашего ютуб-канала и вообще контента на этой платформе. Начали изучать конкурентов, зарубежный опыт, обращаться к специалистам. Проблема заключалась в том, что в Украине в принципе не было людей, которые имели бы опыт с новостным сегментом в ютубе", – вспомнил он.

Но мы на собственном опыте и с помощью консультаций выработали стратегию, наш ютуб – это теперь не архив, а исключительно отдельная плафторма. Что мы ориентируемся на то, что интересно людям, – добавил Зеленов.

После этого удалось определить периодичность публикации видео и создать критерии – какое видео с телевидения "тянет" на то, чтобы попасть на ютуб, а какое нет. Команда размещала на платформе новые программы и анализировала, как на них реагирует аудитория и какие темы наиболее популярны. Что важно – для ютуба пытались параллельно с телевидением создавать собственный контент под оперативные действия. Были случаи, когда такие наспех сделанные видео попадали во вкладку "Рекомендовано" и собирали очень много просмотров. Сейчас основным показателям, с которыми работает команда ютуб-канала, является количество подписчиков, количество ежемесячных просмотров и монетизация.



Мы получили "золотую кнопку" благодаря доверию наших зрителей / Фото 24 канала

Однако, по словам Зеленова, уникального "рецепта успеха" нет. Прежде всего количество подписчиков и вовлеченность аудитории зависит от контента: если у тебя интересный продукт, он будет привлекать нового зрителя.

Ютуб 24 канала сегодня: как все работает

Кто работает над развитием ютуб-канала и как удалось достичь нынешних результатов – рассказала заместитель главного редактора 24 канала Екатерина Козачинская. Она подчеркнула, что над ютуб-направлением работает без преувеличения огромная команда. Это люди, которые создают контент, которые его обрабатывают и те, кто непосредственно загружает видео и занимается важной технической работой.

В команду входят, в частности:

журналисты канала, которые создают новостной и программный контент, блоги;

редакторы и монтажеры, которые обрабатывают этот контент и приводят его к финальному виду;

контент-менеджеры, которые адаптируют контент канала под формат сайта и загружают видео на ютуб;

ютуб-менеджеры, которые работают с техническими задачами и знают все нюансы функционирования платформы;

дизайнеры, работающие над визуальным оформлением ютуб-канала.

"Мы следим за новинками этой платформы. Заполняем сторис, ютуб-shorts (это короткие видео в стиле тиктока). Стараемся успевать за этими тенденциями и удачно их использовать. Благодаря этой слаженной работе увеличивается соответственно и количество подписчиков. Ведь у каждого есть конкретные задачи, которые он четко выполняет", – отметила заместитель шеф-редактора.

Аудитория нашего ютуба и создание новых каналов

Как отметила Козачинская, аудитория ютуба 24 канала интересуется в основном геополитической ситуацией. Это люди, которые любят получать информацию о новостях в Украине и мире. Именно это им и предлагает наша команда, которая продолжает работать над оптимальной подачей материала.

Мы стали внимательнее к нашему контенту – анализировали, что интересно людям. Выбираем лучшие материалы ежедневно, чтобы не обременять людей большим количеством видео и уведомлений,

– пояснила Екатерина.

Ранее в 24 канала был один ютуб-канал, на котором был сосредоточен весь контент. Кроме новостных материалов, там публиковали и программы саркастического и познавательного характера. "Впоследствии мы увидели, что контента много и в отдельных программ появились собственные поклонники. Поэтому мы начали отделять программы на соседние ютубы", – вспомнила заместитель главного редактора.

Так появились:

отдельный ютуб-канал "Знаем 24" с программами познавательного характера на различную тематику: историческую, медицинскую и тому подобное.

отдельный ютуб-канал "Вестей" для саркастических программ "Вести.UA", "Вести Кремля", "Вести Глобалайз".

Свежий выпуск "Вести.UA" за 11 августа 2021: смотрите видео

Одним из успешных форматов, который в конце 2020 года протестовали наши журналисты, является запуск на ютубе стримов с экспертами на определенную тематику. Первым, кто взялся за его освоение в рамках ютуба 24 канала, стал наш ведущий Алексей Печий. На такое предложение он согласился, не раздумывая, ведь телеэфира не всегда хватало, чтобы сказать все, что хочется. К тому же, стримы дают ему возможность живого общения со зрителем, возможность обмена мнениями.

"Во время каждого стрима я говорю, что у нас формируется своеобразное сообщество людей с критическим мышлением, которые смотрят не только на то, что происходит в Украине, но и заглядывают за границу – анализируют, как те события могут влиять на нас. Когда заканчивается стрим, мы можем общаться в комментариях, в соцсетях. Диалог продолжается и дальше. Бывает, что люди подбрасывают мне новые идеи", – обратил внимание ведущий.

Смотрите свежий стрим Алексея Печия:

​Сотрудничество канала и сайта

Как отметила шеф-редактор сайта Ольга Консевич, на фоне огромного успеха блогеров может возникнуть мысль, что медиа стало сложнее продвигать свой контент. Особенно, если говорится о стандартных форматах. Однако для нашей команды – это был своеобразный челлендж.

На самом деле такой результат – это следствие системной работы, которая велась несколько лет и к ней были привлечены различные команды холдинга. Совместная работа – здесь основной компонент успеха,

– пояснила она.

"Команда сайта, канала и диджитал упорядочивали контент, смотрели на реакцию пользователей, пробовали разные подходы и нашли свою аудиторию. Как говорят: "Если хочешь иметь то, чего никогда не имел – начни делать то, чего никогда еще не делал", – подытожила Консевич.

Спасибо, что вы с нами! Мы ценим ваше доверие и обещаем каждый раз становиться лучше. Подписаться на ютуб 24 канала можно по ссылке.