Про це заявив власник медіа Аднан Ківан. За його словами, газету відкриють вже більшою і кращою.

Зверніть увагу Рейтинг діджитал медіахолдингів України: 24 медіа входить до трійки лідерів

Ківан висловив сподівання у коментарі "Новое время", що до кінця 2021 року наберуть команду і видання відновлять. Він зауважив, що Kyiv Post виходитиме 4 мовами:

українською;

російською;

англійською;

арабською.

Водночас головний редактор ЗМІ Браян Боннер заявив, що після закриття діяльності газети піде на пенсію.

Що таке Kyiv Post? Це Це щотижнева англомовна газета , яку видають у Києві. Вона є першою та найпопулярнішою англомовною газетою України. Видання заснував у 1996 році американець Джед Санден. Девіз медіа із 2018 року – "Глобальний голос України".

Яка позиція команди ЗМІ

Позицію команди Kyiv Post висловила у своєму фейсбуці журналістка видання Анна Миронюк. Вона відзначила, що ще 3 тижні тому Ківан говорив, ніби має намір розширити ЗМІ та запустити україномовне меда під брендом видання.

Журналістка наголосила, що це стало для всіх несподіванкою. В такому рішенні побачили ризики. Зокрема це схоже на втручання в редакційну політику.

Зауважимо! Ще у жовтні з'явилась інформація, що видання перезапускатимуть. Тоді головний редактор заявляв, що запустять україномовний проєкт з такою ж назвою.

Після того, як команда відреагувала на таку позицію та захотіла зберегти незалежність, це викликало супротив власника.

Зранку 8 листопада співробітники Kyiv Post прийшли на роботу, де дізналися, що їх звільнили... Ми вважаємо припинення роботи видання та звільнення колективу розплатою Аднана Ківана,

– заявила Миронюк.

Вона відзначила, що Ківан офіційно заявив про плани трансформувати видання і хоче вже за місяць запустити його разом із новою командою.

До речі! Менеджерка медіа Олена Ротарі оголосила про вакансії в "новому виданні".

Журналістка вважає, що власник позбавляється незручних, чесних та принципови працівників, попри те, що у 2018 році обіцяв зберегти незалежне видання.

"Ми запропонували йому продати газету або передати торговельну марку Kyiv Post до рук редакції. Він не погодився", – додала Миронюк.

Нагадаємо, що Аднан Ківан – один із найбільших одеських забуновників. Девелопер має компанію KADORR Group. Також йому належить Ківан-компані, з філіями у країнах Близького Сходу, Єгипті та Нігерії.

Kyiv Post за діяльності Ківана: що відомо