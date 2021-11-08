Про це заявив власник медіа Аднан Ківан. За його словами, газету відкриють вже більшою і кращою.
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Ківан висловив сподівання у коментарі "Новое время", що до кінця 2021 року наберуть команду і видання відновлять. Він зауважив, що Kyiv Post виходитиме 4 мовами:
- українською;
- російською;
- англійською;
- арабською.
Водночас головний редактор ЗМІ Браян Боннер заявив, що після закриття діяльності газети піде на пенсію.
Що таке Kyiv Post?Це щотижнева англомовна газета, яку видають у Києві. Вона є першою та найпопулярнішою англомовною газетою України. Видання заснував у 1996 році американець Джед Санден. Девіз медіа із 2018 року – "Глобальний голос України".
Яка позиція команди ЗМІ
Позицію команди Kyiv Post висловила у своєму фейсбуці журналістка видання Анна Миронюк. Вона відзначила, що ще 3 тижні тому Ківан говорив, ніби має намір розширити ЗМІ та запустити україномовне меда під брендом видання.
Журналістка наголосила, що це стало для всіх несподіванкою. В такому рішенні побачили ризики. Зокрема це схоже на втручання в редакційну політику.
Після того, як команда відреагувала на таку позицію та захотіла зберегти незалежність, це викликало супротив власника.
Зранку 8 листопада співробітники Kyiv Post прийшли на роботу, де дізналися, що їх звільнили... Ми вважаємо припинення роботи видання та звільнення колективу розплатою Аднана Ківана,
– заявила Миронюк.
Вона відзначила, що Ківан офіційно заявив про плани трансформувати видання і хоче вже за місяць запустити його разом із новою командою.
Журналістка вважає, що власник позбавляється незручних, чесних та принципови працівників, попри те, що у 2018 році обіцяв зберегти незалежне видання.
"Ми запропонували йому продати газету або передати торговельну марку Kyiv Post до рук редакції. Він не погодився", – додала Миронюк.
Нагадаємо, що Аднан Ківан – один із найбільших одеських забуновників. Девелопер має компанію KADORR Group. Також йому належить Ківан-компані, з філіями у країнах Близького Сходу, Єгипті та Нігерії.
Kyiv Post за діяльності Ківана: що відомо
- У 2018 році Ківан купив видання в українсько-британського бізнесмена Мохаммада Захура.
- Бізнесмен заявив, що сума угода була набагато більшою, ніж 3,5 мільйони доларів.
- Згідно з інформацією Opendatabot, юридична особа Kyiv Post – ТОВ Бізнесгрупп у 2020 році отримала 13 399 мільйонів гривень доходу.