Правоохоронні органи не вказали імені померлого, але з деталей справи випливає, що йдеться саме про Ківана. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора та Національну поліцію.

Чи можна було відвернути смерть Ківана?

За даними слідства, 62-річний підприємець проходив лікування від онкологічного захворювання у приватній клініці в Одесі з травня до жовтня 2024 року. Експерти встановили, що смерть чоловіка могла бути відвернена – за умови своєчасного виявлення ускладнень, правильної оцінки стану здоров’я та належного лікування він мав шанс прожити значно довше.

Слідчі вважають, що медики допустили грубі помилки під час надання допомоги. Через це в пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу став причиною смерті. Зібрані докази підтвердили прямий причинно-наслідковий зв’язок між недбалістю лікарів і загибеллю бізнесмена.

Хірургу та онкологу приватного медзакладу оголошено підозру за статтею 140 частиною 1 Кримінального кодексу України – "неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для хворого". Покарання за цією статтею передбачає до 2 років позбавлення волі з можливістю заборони обіймати певні посади чи займатися медичною діяльністю до 5 років.

Слідчі готують клопотання до суду щодо запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту для обох підозрюваних, а також про їхнє відсторонення від роботи.

Хто такий Аднан Ківан?