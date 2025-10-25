Правоохранительные органы не указали имени умершего, но из деталей дела следует, что речь идет именно о Киване. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора и Национальную полицию.
Можно ли было предотвратить смерть Кивана?
По данным следствия, 62-летний предприниматель проходил лечение от онкологического заболевания в частной клинике в Одессе с мая по октябрь 2024 года. Эксперты установили, что смерть мужчины могла быть предотвращена – при условии своевременного выявления осложнений, правильной оценки состояния здоровья и надлежащего лечения он имел шанс прожить значительно дольше.
Следователи считают, что медики допустили грубые ошибки при оказании помощи. Из-за этого у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса стал причиной смерти. Собранные доказательства подтвердили прямую причинно-следственную связь между халатностью врачей и гибелью бизнесмена.
Хирургу и онкологу частного медучреждения объявлено подозрение по статье 140 частью 1 Уголовного кодекса Украины – "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия для больного". Наказание по этой статье предусматривает до 2 лет лишения свободы с возможностью запрета занимать определенные должности или заниматься медицинской деятельностью до 5 лет.
Следователи готовят ходатайство в суд о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для обоих подозреваемых, а также об их отстранении от работы.
Кто такой Аднан Киван?
Аднан Киван родом из Сирии. В 2012 году журнал Forbes Украина оценивал его состояние в 95 миллионов долларов. За 4 года, по оценкам местных СМИ, стоимость его строительной компании KADORR Group достигла одного миллиарда долларов. Компания построила около тридцати объектов в престижных районах Одессы, в частности на побережье.
В 2021 году он попал в список 100 самых богатых украинцев по оценке Forbes. В частности, оказался на 42 месте, а его состояние достигало 240 миллионов долларов.
В 2017 году СБУ обвиняла Кивана в финансировании боевиков на Донбассе, что бизнесмен назвал "нонсенсом".
Он также был владельцем англоязычного издания Kyiv Post. В ноябре 2021 года Киван заявил о приостановлении работы медиа "на короткое время", однако журналисты редакции утверждали, что таким образом владелец пытался лишить издание независимости.
Киван фигурировал как владелец оффшорных компаний в материалах Bahamas Leaks и был близким соратником Сергея Кивалова.
Аднан Киван умер 28 октября 2024 года. В декабре ему должно было исполниться 62 года.