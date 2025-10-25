Правоохранительные органы не указали имени умершего, но из деталей дела следует, что речь идет именно о Киване. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора и Национальную полицию.

Можно ли было предотвратить смерть Кивана?

По данным следствия, 62-летний предприниматель проходил лечение от онкологического заболевания в частной клинике в Одессе с мая по октябрь 2024 года. Эксперты установили, что смерть мужчины могла быть предотвращена – при условии своевременного выявления осложнений, правильной оценки состояния здоровья и надлежащего лечения он имел шанс прожить значительно дольше.

Следователи считают, что медики допустили грубые ошибки при оказании помощи. Из-за этого у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса стал причиной смерти. Собранные доказательства подтвердили прямую причинно-следственную связь между халатностью врачей и гибелью бизнесмена.

Хирургу и онкологу частного медучреждения объявлено подозрение по статье 140 частью 1 Уголовного кодекса Украины – "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия для больного". Наказание по этой статье предусматривает до 2 лет лишения свободы с возможностью запрета занимать определенные должности или заниматься медицинской деятельностью до 5 лет.

Следователи готовят ходатайство в суд о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для обоих подозреваемых, а также об их отстранении от работы.

