В ISW розповіли, хто міг бути більш зацікавленим у смерті Пригожина, ніж Путін
Джерело:ISW
Беззаперечно, Пригожин міг бути кісткою у горлі Путіна. Але аналітики вважають, що ще більш зацікавленими у ліквідації фінансиста ПВК "Вагнера" можуть бути інші люди.
23 серпня Євгєній Пригожин разом з іншими вагнерівцями розбився на борту приватного літака. Побутує низка припущень, кому була вигідна його смерть. В Інституті з вивчення війни кажуть, що найбільш зацікавленим був не Путін.
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Хто більше хотів смерті Пригожину
За даними аналітиків, більш зацікавленим у ліквідації "кухаря Путіна" могло бути міністерство оборони Росії. Цікавими деталями поділився колишній журналіст-розслідувач Російської служби BBC Андрій Захаров, посилаючись на неназвані джерела.
Він повідомив, що Путін дозволив Пригожину продовжувати операції ПВК "Вагнера" на Близькому Сході та в Африці. Водночас віддав наказ не втручатися в Україну та Росію. Це він зробив під час однієї з двох зустрічей, які відбулися після заколоту Пригожина 24 червня.
Тим часом, зазначає Захаров, міністерство оборони Росії активізувало зусилля. Воно взялося за те, щоб "задушити" вагнерівців у Сирії та Африці. До прикладу, у Сирії вимагали, щоб "кухар Путіна" вивів своїх посіпак до кінця вересня. Тож, Пригожин з керівництвом ПВК прибули до Москви, щоб урегулювати це питання. Власне, сталося це напередодні його ліквідації.
За словами Захарова, наразі доля "імперії Пригожина" – разом з військовими контрактами та контрактами на видобуток нафти, газу та золота – на Близькому Сході та в Африці неясна.
Він також зауважив, що третя сторона, наприклад, інша силова структура Росії, має прийняти закордонні активи "Вагнера", а не доручати їх міноборони. Це дозволить запобігти напрузі та знищенню цих активів.
Не виключає він, що міноборони поспішало розформувати "Вагнера", адже Кремль не визначився з долею найманців. І тут просте пояснення: оборонне відомство могло прагнути взяти під контроль те, що залишиться від ПВК Пригожина.
В Інституті зауважили, що не можуть підтвердити слова Захарова. Якщо це правда, то Путін доручив міноборони процес розпуску ПВК "Вагнера". А сам сплеск повідомлень про це – можлива спроба відокремити Путіна від убивства Пригожина та можливого розпуску його найманців.