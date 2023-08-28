В ISW розповіли, хто міг бути більш зацікавленим у смерті Пригожина, ніж Путін

Беззаперечно, Пригожин міг бути кісткою у горлі Путіна. Але аналітики вважають, що ще більш зацікавленими у ліквідації фінансиста ПВК "Вагнера" можуть бути інші люди.

23 серпня Євгєній Пригожин разом з іншими вагнерівцями розбився на борту приватного літака. Побутує низка припущень, кому була вигідна його смерть. В Інституті з вивчення війни кажуть, що найбільш зацікавленим був не Путін.

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Хто більше хотів смерті Пригожину

За даними аналітиків, більш зацікавленим у ліквідації "кухаря Путіна" могло бути міністерство оборони Росії. Цікавими деталями поділився колишній журналіст-розслідувач Російської служби BBC Андрій Захаров, посилаючись на неназвані джерела.

Він повідомив, що Путін дозволив Пригожину продовжувати операції ПВК "Вагнера" на Близькому Сході та в Африці. Водночас віддав наказ не втручатися в Україну та Росію. Це він зробив під час однієї з двох зустрічей, які відбулися після заколоту Пригожина 24 червня.

Тим часом, зазначає Захаров, міністерство оборони Росії активізувало зусилля. Воно взялося за те, щоб "задушити" вагнерівців у Сирії та Африці. До прикладу, у Сирії вимагали, щоб "кухар Путіна" вивів своїх посіпак до кінця вересня. Тож, Пригожин з керівництвом ПВК прибули до Москви, щоб урегулювати це питання. Власне, сталося це напередодні його ліквідації.

За словами Захарова, наразі доля "імперії Пригожина" – разом з військовими контрактами та контрактами на видобуток нафти, газу та золота – на Близькому Сході та в Африці неясна.

Він також зауважив, що третя сторона, наприклад, інша силова структура Росії, має прийняти закордонні активи "Вагнера", а не доручати їх міноборони. Це дозволить запобігти напрузі та знищенню цих активів.

Не виключає він, що міноборони поспішало розформувати "Вагнера", адже Кремль не визначився з долею найманців. І тут просте пояснення: оборонне відомство могло прагнути взяти під контроль те, що залишиться від ПВК Пригожина.

Захаров не може пояснити, як загинув Пригожин, хоч Путін пообіцяв йому, що нічого не буде. Тут колишній журналіст пригадав фразу, яку зронив диктатор: "Зрада – найсерйозніший гріх". Висновки робіть самі.

В Інституті зауважили, що не можуть підтвердити слова Захарова. Якщо це правда, то Путін доручив міноборони процес розпуску ПВК "Вагнера". А сам сплеск повідомлень про це – можлива спроба відокремити Путіна від убивства Пригожина та можливого розпуску його найманців.