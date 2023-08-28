В ISW рассказали, кто мог быть более заинтересован в смерти Пригожина, чем Путин

Безусловно, Пригожин мог быть костью в горле Путина. Но аналитики считают, что еще более заинтересованными в ликвидации финансиста ЧВК "Вагнера" могут быть другие люди.

23 августа Евгений Пригожин вместе с другими вагнеровцами разбился на борту частного самолета. Есть ряд предположений, кому была выгодна его смерть. В Институте по изучению войны говорят, что наиболее заинтересованным был не Путин.

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Кто больше хотел смерти Пригожина

По данным аналитиков, более заинтересованным в ликвидации "повара Путина" могло быть министерство обороны России. Интересными деталями поделился бывший журналист-расследователь Российской службы BBC Андрей Захаров, ссылаясь на неназванные источники.

Он сообщил, что Путин разрешил Пригожину продолжать операции ЧВК "Вагнера" на Ближнем Востоке и в Африке. В то же время, отдал приказ не вмешиваться в Украину и Россию. Это он сделал во время одной из двух встреч, состоявшихся после мятежа Пригожина 24 июня.

Между тем, как отмечает Захаров, министерство обороны России активизировало усилия. Оно взялось за то, чтобы "задушить" вагнеровцев в Сирии и Африке К примеру, в Сирии требовали, чтобы "повар Путина" вывел своих приспешников до конца сентября. Пригожин с руководством ЧВК прибыли в Москву, чтобы урегулировать этот вопрос. Собственно, произошло это в канун его ликвидации.

По словам Захарова, судьба "империи Пригожина" – вместе с военными контрактами и контрактами на добычу нефти, газа и золота – на Ближнем Востоке и в Африке неясна.

Он также отметил, что третья сторона, например другая силовая структура России, должна принять зарубежные активы "Вагнера", а не поручать их минобороны. Это позволит предотвратить напряжение и уничтожение этих активов.

Не исключает он, что минобороны спешило расформировать Вагнера, ведь Кремль не определился с судьбой наемников. И здесь простое объяснение: оборонное ведомство могло стремиться взять под контроль то, что останется от ЧВК Пригожина.

Захаров не может объяснить, как погиб Пригожин, хотя Путин пообещал ему, что ничего не будет. Здесь бывший журналист вспомнил фразу, которую проронил диктатор: "Измена – самый серьезный грех". Выводы делайте сами.

В Институте отметили, что не могут подтвердить слова Захарова. Если это правда, то Путин поручил минобороны процесс роспуска ЧВК "Вагнера". А сам всплеск сообщений об этом – возможна попытка отделить Путина от убийства Пригожина и возможного роспуска его наемников.