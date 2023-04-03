90-ті здаватимуться "квіточками": у Росії починаються внутрішні війни

У Санкт-Петербурзі 2 квітня загинув пропагандист Владлєн Татарський під час власного "творчого вечора". Подібні інциденти в Росії можуть лише частішати, адже російські еліти починають між собою боротьбу за владу та вплив.

У смерті пропагандиста Росія офіційно звинуватила українські спецслужби, які начебто співпрацювали з Фондом боротьби з корупцією Навального. Хоча це – повна нісенітниця. Про це 24 Каналу розповів Дмитро Гудков — російський опозиційний політик.

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Версії про смерть Татарського

Може бути багато версій щодо подій у кафе, де тривав "творчий вечір" Владлена Татарського. За словами Дмитра Гудкова, у будь-якому випадку смерть пропагандиста має внутрішньоросійський підтекст.

"Це може бути сигнал і Пригожину, і всім "патріотам", тому ж Стрєлкову-Гіркіну, які критикують Путіна і міноборони за корупцію в армії, за неготовність організувати воєнну кампанію і так далі", – зазначив Дмитро Гудков.

Але, додав він, не можна виключати й банальну боротьбу за бюджети, які виділяються на воєнні потреби та пропагандистські цілі. За цим теж точиться жорстока боротьба і між міністерством оборони Росії та Євгєнієм Пригожиним, і між Пригожиним та багатьма іншими, які так чи інакше вбудовані в систему і конкурують між собою.

Втім через те, що є дуже мало даних про ситуацію з Татарським, це поки всього лиш версії.

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"Війна прийде і в Росію"

Російські ЗМІ подейкують, що вибух в кафе стався за 1,5 кілометра від квартири Владіміра Путіна, якою зараз володіє його колишня дружина.

Коли починали війну, багато експертів прогнозували, що рано чи пізно це все закінчиться дуже погано, і ця війна в тому або іншому вигляді прийде в Росію. Або як громадянська війна, або як розбірки між різними групами силовиків,

– розповів російський опозиціонер.

За словами Гудкова, Путін, розпочавши війну, створив таку ситуацію в Росії, що "лихі 90-ті" здадуться "квіточками" у порівнянні з тим, що почне відбуватися.

Вбивство могли влаштувати й самі "пригожинці", підставивши дівчину, яка вручила статуетку з вибухівкою Владлєну Татарському. Бо організувавши вбивство когось із "своїх", можна легко привернути увагу до того ж Пригожина чи інших вигідних внутрішньополітичних осіб.

Ця ситуація, на думку опозиціонера, ослабляє російські спецслужби, тому що за останній час було створено багато приватних армій, тобто монополія на насилля та контроль силовиків зруйнована.

"Що слабший буде Путін, то більше буде перспектив у воєнної поразки путінського режиму, тим більше бути воєн "всіх проти всіх", – наголосив Гудков.

Він додав, що зараз в Росії почались серйозні внутрішні проблеми та боротьба за бюджет, вплив чи медійні приводи, які підсилюють одне або інше угруповання.

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