Смертельний теракт в Дарницькому районі Києва: по "гарячих слідах" спіймали виконавців

СБУ та Нацполіція по "гарячих слідах" затримали виконавців теракту в Дарницькому районі Києва. Їх спіймали за 6 годин після інциденту.

Фігурантам готують повідомлення про підозру. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ та Київської міської прокуратури.

Як відбувалося затримання виконавців теракту в Києві?

Правоохоронці затримали 3 чоловіків, які скоїли подвійний терористичний акт у Києві 11 грудня.

Затримання відбулося протягом 6 годин після вибухів. За даними слідства, фігуранти діяли за завданням спецслужб Росії. Усі троє – українці 23, 27 і 25 років. Є уродженцями Одеської та Донецької областей.

СБУ та Нацполіція встановили особи виконавців та затримали їх за місцем проживання. Правоохоронці затримали фігурантів в орендованій квартирі в столиці та вилучили речові докази, що вказують на те, що вони причетні до вчинення злочину.

Затримання поплічників ворога, які влаштували смертельний теракт: дивіться відео

Що відомо про їхню підготовку до теракту?

За даними слідства, чоловіки в Києві працювали різноробочими на будівництві й одночасно шукали "легкі заробітки" у телеграм-каналах, де їх і завербували росіяни.

Отримавши завдання на вчинення теракту, фігуранти розподілили ролі і, конспіруючись, придбали складові до саморобних вибухових пристроїв (СВП) у різних промислових магазинах,

– повідомили в СБУ.

В прокуратурі уточнили, що один із затриманих через телеграм отримав замовлення на виготовлення та встановлення вибухового пристрою за 1 тисячу доларів.

"Замовник також надав інструкції з його виготовлення та гроші на придбання усіх необхідних компонентів. Погодившись на виконання такого завдання, молодик залучив до його виконання двох знайомих. Придбавши усі компоненти та отримавши необхідні інструкції, на орендованій квартирі спільники виготовили вибухові пристрої", – йдеться в повідомленні.

Після того, як вони виготовили вибухівку, то розмістили її за координатами, які їм дав куратор. Вказується, що для трансляції та координації вибуху було встановлено біля місця теракту мобільні телефони, які в режимі онлайн передавали відео росіянам.

Обидва вибухи відбулися на промзоні, яку патрулювали співробітники Нацгвардії.

Перший підрив стався, коли поруч із СВП проходили 2 нацгвардійців. Відомо, що внаслідок цього один з них загинув, а інший військовослужбовець та охоронець локації були поранені. Їхні травми оцінюються як різного ступеня тяжкості.

Інший вибух стався під час прибуття на місце події працівників правоохоронних органів. Тоді внаслідок вибуху постраждали ще 2 правоохоронців.

Що загрожує зловмисникам?

Наразі затриманим готують повідомлення про підозру у вчиненні терористичного акту, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людини.

Їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна чи без такої, що передбачено санкцією відповідної статті.

Теракт у Києві: коротко