Фігурантам готують повідомлення про підозру. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ та Київської міської поліції.

Як відбувалося затримання виконавців теракту в Києві?

Правоохоронці затримали 3 чоловіків, які скоїли подвійний терористичний акт у Києві 11 грудня.

Затримання відбулося протягом 6 годин після вибухів. За даними слідства, фігуранти діяли за завданням спецслужб Росії. Усі троє – українці 23, 27 і 25 років. Є уродженцями Одеської та Донецької областей.

Що відомо про підготовку до теракту?

За даними слідства, чоловіки в Києві працювали різноробочими на будівництві й одночасно шукали "легкі заробітки" у телеграм-каналах, де їх і завербували росіяни.

Отримавши завдання на вчинення теракту, фігуранти розподілили ролі і, конспіруючись, придбали складові до саморобних вибухових пристроїв (СВП) у різних промислових магазинах,

– повідомили в СБУ.

Після того, як вони виготовили вибухівку, то розмістили її за координатами, які їм дав куратор. Вказується, що для трансляції та координації вибуху було встановлено біля місця теракту мобільні телефони, які в режимі онлайн передавали відео росіянам.

Обидва вибухи відбулися на промзоні, яку патрулювали співробітники Нацгвардії.