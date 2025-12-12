Фигурантам готовят сообщение о подозрении. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ и Киевской городской прокуратуры.

Как происходило задержание исполнителей теракта в Киеве?

Правоохранители задержали 3 мужчин, которые совершили двойной террористический акт в Киеве 11 декабря.

Задержание произошло в течение 6 часов после взрывов. По данным следствия, фигуранты действовали по заданию спецслужб России. Все трое – украинцы 23, 27 и 25 лет. Являются уроженцами Одесской и Донецкой областей.

СБУ и Нацполиция установили личности исполнителей и задержали их по месту жительства. Правоохранители задержали фигурантов в съемной квартире в столице и изъяли вещественные доказательства, указывающие на то, что они причастны к совершению преступления.

Задержание пособников врага, которые устроили смертельный теракт: смотрите видео

Что известно об их подготовке к теракту?

По данным следствия, мужчины в Киеве работали разнорабочими на стройке и одновременно искали "легкие заработки" в телеграмм-каналах, где их и завербовали россияне.

Получив задание на совершение теракта, фигуранты распределили роли и, конспирируясь, приобрели составляющие к самодельным взрывным устройствам (СВУ) в различных промышленных магазинах,

– сообщили в СБУ.

В прокуратуре уточнили, что один из задержанных через телеграмм получил заказ на изготовление и установку взрывного устройства за 1 тысячу долларов.

"Заказчик также предоставил инструкции по его изготовлению и деньги на приобретение всех необходимых компонентов. Согласившись на выполнение такого задания, молодой человек привлек к его выполнению двух знакомых. Приобретя все компоненты и получив необходимые инструкции, на съемной квартире сообщники изготовили взрывные устройства", – говорится в сообщении.

После того, как они изготовили взрывчатку, то разместили ее по координатам, которые им дал куратор. Указывается, что для трансляции и координации взрыва было установлено возле места теракта мобильные телефоны, которые в режиме онлайн передавали видео россиянам.

Оба взрыва произошли на промзоне, которую патрулировали сотрудники Нацгвардии.

Первый подрыв произошел, когда рядом с СВП проходили 2 нацгвардейцев. Известно, что в результате этого один из них погиб, а другой военнослужащий и охранник локации были ранены. Их травмы оцениваются как различной степени тяжести.

Другой взрыв произошел во время прибытия на место происшествия сотрудников правоохранительных органов. Тогда в результате взрыва пострадали еще 2 правоохранителей.

Что грозит злоумышленникам?

Сейчас задержанным готовят сообщение о подозрении в совершении террористического акта, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека.

Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой, что предусмотрено санкцией соответствующей статьи.

Теракт в Киеве: кратко