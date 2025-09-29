У понеділок, 29 вересня, у Карпатах випав сніг. На горі Піп Іван зафіксували температуру повітря нижче нуля.

Деталі повідомляє 24 канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Синоптики розповіли про погоду у високогір'ї.

Що відомо про сніг у Карпатах?

Станом на ранок 29 вересня на горі Піп Іван було хмарно. Рятувальники зафіксували східний вітер 4 метри за секунду та температуру повітря у -3 градуси за Цельсієм.

За даними Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, у Карпатах можливий помірний дощ із мокрим снігом. У високогір'ї вночі буде від -2 до +3 градусів за Цельсієм, а вдень – від +1 до +6.

Синоптикиня Наталія Птуха раніше розповіла, що в цей період для гір така погода є абсолютно нормальною. Мокрий сніг там також очікують 30 вересня та 1 жовтня.

Сніг у Карпатах 29 вересня 2025 року / Фото ДСНС

Синоптики пояснили 24 Каналу, що суттєве зниження температури приніс циклон SEVERIN, який пройшов над Східноєвропейською рівниною.

Зверніть увагу! Перший сніг в Україні випав ще 24 серпня – на Драгобраті, у Яремчі та урочищі Заросляк.

