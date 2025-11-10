У Києві випав сніг: у мережі діляться кадрами

Попри те, що надворі календарна осінь, жителі Києва спостерігали сніг. Так, в неділю, 9 листопада, в мережі писали, що столицю засніжило.

У Києві випав сніг: що відомо?

В неділю, 9 листопада, погода у Києві здивувала місцевих жителів.

Ввечері кияни помітили на вулицях столиці сніг. В мережі в місцевих пабліках відразу почали публікували "сніжні" кадри.

Сніг у Києві: дивіться відео

На кадрах можна побачити, як опади переливаються на фоні світла ліхтарів та кружляють у повітрі.

У Києві випав сніг: дивіться відео

До слова, за даними синоптиків, 10 листопада по території Київщини та міста Києва очікується хмарна погода. Прогнозується місцями невеликий дощ.

